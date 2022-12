Ile będzie trwać The Game Awards 2022? Mamy dobre informacje

Rozdanie nagród The Game Awards 2022 odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia. Wydarzenie powinno rozpocząć się około 1:30 czasu polskiego. Dla wielu graczy z Polski nie jest to atrakcyjna godzina do oglądania show, szczególnie, gdy pod uwagę weźmiemy długość imprezy i fakt, że jest to środek tygodnia. Mamy dobrą informację dla tych wszystkich, którzy preferują szybko podane konkrety ponad huczną i efektowną oprawę.

The Game Awards 2022 będzie krótsze niż poprzednie gale

Geoff Keighley – producent oraz gospodarz imprezy – zdradził na Twitterze, że tegoroczna edycja show będzie nieco krótsza. Tym samym przyznał również, że decyzja podyktowana była głosem społeczności. Ekipę doszły bowiem głosy sugerujące, że w poprzednich latach gala rozdania nagród była niepotrzebnie przeciągana, co często powodowało u widzów znużenie.



The Game Awards 2022 będzie więc odrobinę krótsze względem poprzednich edycji. W żadnym wypadku nie znaczy to jednak, że w trakcie trwania show zabraknie pokazu wielu ciekawych gier. Już teraz mówi się, że zaprezentowane zostaną materiały z około 30-40 produkcji. Oczywiście, nie zabraknie pokazu dużych marek, których w tym roku ma być nawet więcej.



Ostatnie doniesienia mówią o tym, że podczas The Game Awards 2022 doczekamy się materiałów z Tekken 8 czy Star Wars Jedi: Ocalały. Apetyt graczy podsycił również Hideo Kojima, który niedawno umieścił na swoim Twitterze dość enigmatyczną grafikę.