Star Wars Jedi: Ocalały na TGA 2022 to pewniak? EA zaktualizowało grafiki

Wygląda na to, że Electronic Arts szykuje się do prezentacji kontynuacji przygód Cala Kestisa.

Już w zeszłym tygodniu Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował, że na gali The Game Awards 2022 zobaczymy nowy zwiastun oraz poznamy datę premiery Star Wars Jedi: Ocalały. Tymczasem wygląda na to, że Electronic Arts faktycznie szykuje się do prezentacji przygód Cala Kestisa, ponieważ amerykańska firma zaktualizowała grafiki promocyjne na portalach społecznościowych.

Electronic Arts szykuje się do prezentacji Star Wars Jedi: Ocalały na The Game Awards 2022

Nowe obrazki pojawiły się na oficjalnych profilach EA Star Wars zarówno na Facebooku, jak i Twitterze. Zaktualizowane grafiki nie ujawniają niestety żadnych szczegółów na temat Star Wars Jedi: Ocalały, a Electronic Arts oraz deweloperzy z Respawn Entertainment nie zdecydowali się publikację żadnych dodatkowych materiałów lub informacji.



Miłośnikom przygód Cala Kestisa nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na wspomnianą galę The Game Awards 2022. Wydarzenie odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia, a całość będzie można śledzić na żywo na platformach Twitch.tv oraz YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera w 2023 roku. Zgodnie z zapowiedzią akcja kontynuacji będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części, a sequel ma być bardziej „dojrzałą” i „złożoną” produkcją.

Wczytywanie ramki mediów.