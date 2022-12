Tekken 8 pojawi się The Game Awards 2022. Teaser zaprasza graczy na wydarzenie

W zeszłym miesiącu Bandai Namco poinformowało, że Tekken 8 może zadebiutować na rynku w przyszłym roku. Tymczasem okazuje się, że już za kilka dni wspomniana produkcja doczeka się kolejnego materiału promocyjnego. Japońska firma zapowiedziała bowiem, że nadchodząca odsłona serii Tekken będzie jedną z atrakcji tegorocznej gali The Game Awards 2022.

Tekken 8 z prezentacją na The Game Awards 2022. Bandai Namco szykuje się do pokazu

Bandai Namco postanowiło zaprosić graczy na wspomniane wydarzenie przy pomocy krótkiego teasera. Niestety wydawca nie ujawnił, czego możemy spodziewać się na gali The Game Awards 2022. Niewykluczone jednak, że firma zaprezentuje graczom kilka fragmentów rozgrywki, które pozwolą sprawdzić, jak Tekken 8 prezentuje się w akcji. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na pokaz.



The Game Awards 2022 odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, tak i tym razem podczas wydarzenia zostaną wręczone nagrody dla najlepszych produkcji 2022, a gracze otrzymają masę informacji i materiałów z nadchodzących tytułów. Całość będzie można śledzić na platformach Twitch.tv oraz YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja powstaje silniku Unreal Engine 5 i ma w pełni wykorzystać zarówno możliwości sprzętów obecnej generacji, jak i dostępnych na rynku technologii.

