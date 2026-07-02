Diablo 2 w pełnym 3D i z kamerą trzecioosobową. Nowy gameplay z fanowskiego projektu

Twórca z kanału I Make Games pokazał postęp prac nad przeniesieniem Diablo 2 w środowisko pełnego trójwymiaru.

Diablo 2 doczekało się już oficjalnego remastera, ale część fanów nadal zastanawia się, jak kultowy hack’n’slash Blizzarda mógłby wyglądać po pełnym przeniesieniu do trójwymiarowego świata. Odpowiedzią na to pytanie jest nowy materiał twórcy znanego jako I Make Games, który rozwija nieoficjalny projekt inspirowany Diablo 2 w Unreal Engine 5. Diablo 2 – fan odtwarza kultową grę Blizzarda w pełnym 3D Fanowski projekt Diablo 2 w pełnym 3D ponownie przyciągnął uwagę graczy. Tym razem za sprawą nowego gameplaya, w którym autor sprawdza, jak klasyczna formuła mogłaby prezentować się z kamerą umieszczoną za plecami bohatera. Sam twórca opisuje materiał jako krótki podgląd tego, jak Diablo mogłoby wyglądać w perspektywie trzecioosobowej, podkreślając przy tym, że całość ma zachowywać klimat oryginału.

Na nagraniu możemy zobaczyć Paladyna walczącego z kilkoma przeciwnikami, których napotyka po wejściu do kościoła. Postać wykorzystuje do walki zarówno swój miecz z tarczą, jak i kuszę. Jak doskonale wiedzą fani, dodani kuszy do tej klasy postaci jest obecnie wymysłem autora. Możliwe, że twórca chciał po prostu sprawdzić, jak ta broń sprawdza się w walce i w gotowym projekcie Paladyn niekoniecznie będzie korzystał z tej dystansowej broni. Projekt nie zaczynał jednak jako pokaz trzecioosobowej kamery. Wcześniej I Make Games prezentował Diablo 2 w perspektywie pierwszoosobowej. W pierwszych materiałach mogliśmy zobaczyć Barbarzyńcę walczącego z zombie oraz demonicznymi przeciwnikami, a także podstawowy interfejs z paskiem doświadczenia, miejscem na umiejętności, miksturami i paskiem staminy. Już wtedy uwagę zwracały animacje trafień, ciężar ataków oraz ogólna próba zachowania brutalnego, bezpośredniego charakteru walki.

GramTV przedstawia:

Kolejne filmy pokazywały rozwój projektu. Autor prezentował między innymi śnieżną lokację i już wtedy otrzymaliśmy pierwsze ujęcia na kamerę trzecioosobową. Dzięki temu projekt przestał wyglądać jak pojedynczy eksperyment z kamerą, a zaczął przypominać coraz bardziej rozbudowaną wizualizację tego, jak mogłoby wyglądać współczesne Diablo 2 stworzone od podstaw w nowym silniku. Nowy materiał z kamerą TPP pokazuje natomiast, że pomysł nie ogranicza się wyłącznie do pierwszoosobowego eksperymentu. Perspektywa zza pleców sprawia, że całość jest bliższa współczesnym grom akcji, ale jednocześnie nadal zachowuje rozpoznawalne elementy Diablo 2: ciężką walkę, mroczny klimat, charakterystycznych przeciwników i sceny wyjęte z klasyka Blizzarda. Trzeba jednak ostudzić emocje. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby projekt miał trafić do graczy jako pełnoprawny remake lub chociażby demo. Według DSOGaming twórca usunął wcześniejsze wzmianki o publicznym wydaniu i obecnie opisuje całość raczej jako fanowski koncept, który ma pokazać, jak mogłoby wyglądać nowoczesne Diablo z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.