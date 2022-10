Gra Lego Fallout dostępna za darmo

War. war never changes.

Projekt, o którym mowa, to dzieło youtubera i dewelopera o nicku ThrillDaWill. O tym, co wyszło z połączenia marek Lego i Fallout możecie przekonać się sami. Przygotowana przez niego gra jest bowiem dostępna zupełnie za darmo, a pobrać możecie ją z tego miejsca. Zachęcamy również do zapoznania się z wideo, które przybliży Wam proces pracy nad projektem. Z pewnością należy pochwalić wstęp, który został wykonany w stylu charakterystycznym dla gier z serii Fallout.

Gra Lego Fallout to twór , którego potrzebujemy

Oczywiście, nie powinniście spodziewać się po Lego Fallout fajerwerków, a grę powinniśmy traktować raczej w kategoriach ciekawostki. ThrillDaWill sam wspomina o tym, że ogrywając jego dzieło, trafimy na masę błędów. Stara się jednak pracować nad ich wykluczeniem, licząc na pomoc i feedback, który otrzyma od ogrywających.



Dajcie znać, czy skusiliście się na to, by przetestować Lego Fallout i czy widzicie w tym projekcie potencjał. Być może dzięki wsparciu fanów, w przyszłości mógłby przerodzić się coś większego.