Kultowy mod Half-Life 2 wraca w nowej odsłonie. Progenitors rozwija uniwersum w nowym kierunku

Gracze wcielą się w elitarnego asasyna Kombinatu polującego na ruch oporu.
Entropy: Zero, czyli uwielbiany mod osadzony w świecie Half-Life’a, doczeka się prequela zatytułowanego Progenitors. Nowa produkcja fanowska zabierze graczy do świata Half-Life 2 z perspektywy zabójcy Kombinatu.
Entropy: Zero 2 – Progenitors rozwija fanowskie uniwersum Half-Life
Seria Entropy: Zero od lat uchodzi za jedną z najbardziej cenionych modyfikacji do Half-Life 2, oferując spojrzenie na wydarzenia z perspektywy Kombinatu. Najnowsza odsłona, Progenitors, ma być prequelem i jednocześnie najbardziej ambitnym projektem w historii cyklu.
W nowej grze gracze wcielą się w elitarnego asasyna działającego dla Kombinatu, którego zadaniem będzie eliminacja członków ludzkiego ruchu oporu oraz tytułowego Progenitora – tajemniczej postaci powiązanej z powstaniem jednostek Kombinatu. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach tzw. Seven Hour War, gdy Ziemia została przejęta przez obcą cywilizację.
Tym razem zobaczymy o wiele bardziej skradankowy charakter rozgrywki. W udostępnianych materiałach widać mechaniki takie jak podkradanie kluczy, eliminacja przeciwników z ukrycia czy odwracanie uwagi wrogów przy użyciu przedmiotów. Projekt ma również czerpać z gatunku immersive sim, przypominając rozwiązania znane z serii Dishonored czy Deus Ex.
GramTV przedstawia:
Progenitors kontynuuje tradycję Entropy: Zero, które wcześniej eksplorowało m.in. kompleksy Aperture Science oraz różne aspekty świata Half-Life. Nowa odsłona nawiązuje także do wcześniejszych epok serii, w tym do Opposing Force, rozwijając znane wątki w alternatywny sposób.
Na ten moment nie podano daty premiery moda. Twórcy przyznają jednak, że projekt napotkał trudności produkcyjne oraz momenty wypalenia, choć obecnie prace mają znajdować się w lepszym etapie rozwoju.
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