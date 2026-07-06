Kultowy mod Half-Life 2 wraca w nowej odsłonie. Progenitors rozwija uniwersum w nowym kierunku

Seria Entropy: Zero od lat uchodzi za jedną z najbardziej cenionych modyfikacji do Half-Life 2, oferując spojrzenie na wydarzenia z perspektywy Kombinatu. Najnowsza odsłona, Progenitors, ma być prequelem i jednocześnie najbardziej ambitnym projektem w historii cyklu.

Entropy: Zero, czyli uwielbiany mod osadzony w świecie Half-Life’a, doczeka się prequela zatytułowanego Progenitors. Nowa produkcja fanowska zabierze graczy do świata Half-Life 2 z perspektywy zabójcy Kombinatu.

W nowej grze gracze wcielą się w elitarnego asasyna działającego dla Kombinatu, którego zadaniem będzie eliminacja członków ludzkiego ruchu oporu oraz tytułowego Progenitora – tajemniczej postaci powiązanej z powstaniem jednostek Kombinatu. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach tzw. Seven Hour War, gdy Ziemia została przejęta przez obcą cywilizację.

Tym razem zobaczymy o wiele bardziej skradankowy charakter rozgrywki. W udostępnianych materiałach widać mechaniki takie jak podkradanie kluczy, eliminacja przeciwników z ukrycia czy odwracanie uwagi wrogów przy użyciu przedmiotów. Projekt ma również czerpać z gatunku immersive sim, przypominając rozwiązania znane z serii Dishonored czy Deus Ex.