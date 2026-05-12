Wielkie nazwisko dołączyło do Fallouta. Znamy go z prawdziwych hitów

To nie pierwsza współpraca aktora z Jonathan Nolan i Lisa Joy. Aaron Paul występował wcześniej w Westworld, gdzie zagrał jedną z kluczowych ról w finałowym sezonie. Jak się okazuje, współpraca układała się na tyle dobrze, że twórcy postanowili ponownie zaprosić go do swojego nowego projektu.

Serialowy Fallout od Prime Video zyskała kolejną głośną gwiazdę. Do obsady trzeciego sezonu produkcji dołączy Aaron Paul, laureat nagrody Emmy, którego widzowie najlepiej kojarzą z rolą Jessego Pinkmana w Breaking Bad.

Wraz z ogłoszeniem udziału Aarona Paula potwierdzono także awanse kilku członków obsady. Annabel O’Hagan oraz Dave Register zostali podniesieni do rangi stałych członków obsady trzeciego sezonu. Dołączają tym samym do Frances Turner, która taki status otrzymała już przy okazji drugiego sezonu.

Fallout może pochwalić się ogromnym sukcesem. Według Amazon MGM Studios serial zgromadził ponad 100 milionów widzów w ciągu dwóch pierwszych sezonów. Oba znalazły się również wśród czterech najchętniej oglądanych sezonów w historii Prime Video.

Produkcja oparta jest na kultowej serii gier należącej do Bethesdy. Akcja rozgrywa się 200 lat po nuklearnej apokalipsie. Mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych opuszczają bezpieczne kryjówki i trafiają do brutalnego, napromieniowanego świata pełnego niebezpieczeństw, absurdów i przemocy.

W głównych rolach występują: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias oraz Frances Turner.