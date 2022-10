Horizon: Forbidden West otrzyma dodatek? Tak sugeruje wpis aktora na Twitterze

Lance Reddick, czyli aktor, który wcielił się w rolę Sylensa w grze Horizon: Forbidden West, udostępnił nowy wpis na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, w którym zdradził, że bierze udział w nowej sesji motion capture. Jak nietrudno się domyślić, tweet wywołał całkiem spore zamieszanie wśród miłośników produkcji studia Guerrilla Games i został bardzo szybko usunięty. W internecie nic jednak nie ginie; użytkownicy zdążyli wykonać zrzut ekranu, który możecie zobaczyć poniżej.

Warto w tym momencie zauważyć, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Wcześniej udział w kręceniu scen motion capture brała Peggy Vrijens grająca Aloy. Społeczność gry podejrzewa, iż. Pamiętajmy, że poprzednia część, czyli Horizon: Zero Dawn , również otrzymała swój pierwszy dodatek – The Frozen Wilds – niecały rok po premierze.