Horizon Forbidden West Complete Edition na PS5 za 131,35 zł w Amazon PL

W polskim oddziale Amazonu pojawiła się promocja na Horizon Forbidden West Complete Edition w wersji na PlayStation 5. Pudełkowe wydanie kontynuacji przygód Aloy, wzbogacone o dodatek Burning Shores, kosztuje teraz 131,35 zł.

Horizon Forbidden West Complete Edition – oferta w Amazon PL

Promocja obejmuje pełny zestaw gry wraz z rozszerzeniem, oferując jedną z najniższych cen dla pudełkowej wersji na PS5. Produkcja od Guerrilla Games wyróżnia się efektowną oprawą graficzną, rozbudowanym światem i pozytywnymi opiniami graczy.