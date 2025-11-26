Horizon Forbidden West Complete Edition na PS5 za 131,35 zł w Amazon PL

Horizon Forbidden West Complete Edition – oferta w Amazon PL
Promocja obejmuje pełny zestaw gry wraz z rozszerzeniem, oferując jedną z najniższych cen dla pudełkowej wersji na PS5. Produkcja od Guerrilla Games wyróżnia się efektowną oprawą graficzną, rozbudowanym światem i pozytywnymi opiniami graczy.
Dołącz do Aloy, która odważnie wyrusza na majestatyczne, ale niebezpieczne nowe terytorium, skrywające tajemnicze zagrożenia. Ta edycja Complete Edition pozwala cieszyć się uznaną przez krytyków grą Horizon Forbidden West w pełnej wersji na PC wraz z dodatkową zawartością, w tym rozszerzeniem fabularnym Burning Shores, które stanowi kontynuację głównej gry.
Eksploruj odległe krainy, walcz z większymi i bardziej imponującymi maszynami oraz spotykaj zadziwiające nowe plemiona, powracając do odległej przyszłości, postapokaliptycznego świata Horizon.
GramTV przedstawia:
Dostawa do Paczkomatu InPost lub kurierem jest darmowa. Warto pamiętać, że okładka jest w języku niemieckim, co jednak nie wpływa na język gry ani zawartość wydania.
