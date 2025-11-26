Zaloguj się lub Zarejestruj

Horizon Forbidden West Complete Edition na PS5 za 131,35 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/11/26 12:30
0
0

Pudełkowa edycja z dodatkiem Burning Shores w świetnej cenie.

W polskim oddziale Amazonu pojawiła się promocja na Horizon Forbidden West Complete Edition w wersji na PlayStation 5. Pudełkowe wydanie kontynuacji przygód Aloy, wzbogacone o dodatek Burning Shores, kosztuje teraz 131,35 zł.

Horizon Forbidden West Complete Edition

Horizon Forbidden West Complete Edition – oferta w Amazon PL

Promocja obejmuje pełny zestaw gry wraz z rozszerzeniem, oferując jedną z najniższych cen dla pudełkowej wersji na PS5. Produkcja od Guerrilla Games wyróżnia się efektowną oprawą graficzną, rozbudowanym światem i pozytywnymi opiniami graczy.

Dołącz do Aloy, która odważnie wyrusza na majestatyczne, ale niebezpieczne nowe terytorium, skrywające tajemnicze zagrożenia. Ta edycja Complete Edition pozwala cieszyć się uznaną przez krytyków grą Horizon Forbidden West w pełnej wersji na PC wraz z dodatkową zawartością, w tym rozszerzeniem fabularnym Burning Shores, które stanowi kontynuację głównej gry.

Eksploruj odległe krainy, walcz z większymi i bardziej imponującymi maszynami oraz spotykaj zadziwiające nowe plemiona, powracając do odległej przyszłości, postapokaliptycznego świata Horizon.

GramTV przedstawia:

Dostawa do Paczkomatu InPost lub kurierem jest darmowa. Warto pamiętać, że okładka jest w języku niemieckim, co jednak nie wpływa na język gry ani zawartość wydania.

Tagi:

Amazon
PlayStation 5
promocja
Horizon Forbidden West
Horizon
Horizon: Forbidden West
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112