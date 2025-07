Sony pozywa Tencent. Chodzi o kontrowersyjną grę przypominającą serię Horizon

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się zapowiedź Light of Motiram. Tytuł wywołał spore kontrowersje ze względu na swoje podobieństwo do serii Horizon od Guerrilla Games. Jak donosi agencja Reuters, spółka Sony Interactive wniosła szczegółowy pozew do federalnego sądu w Kalifornii przeciwko Tencentowi.

Light of Motiram z zarzutem kopiowania Horizona. Sony złożyło pozew

Przedmiotem oskarżenia jest naruszenie praw autorskich oraz znaków towarowych. Głównym punktem sporu jest nadchodzący tytuł, rozwijany przez Tencent, zatytułowany Light of Motiram, który zdaniem japońskiego koncernu jest „wiernym klonem” serii gier Horizon.