Horizon Forbidden West: Burning Shores – nowy zwiastun. Poznaliśmy polską cenę

Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że złożenie zamówienia przedpremierowego zagwarantuje dostęp do bonusów w postaci Stroju Szkwału oraz Łuku wyborowego Szkwału, w które będzie można wyposażyć główną bohaterkę. Wartom zaznaczyć, że oba te przedmioty ta się także nabyć u kupców w grze.

Aby rozpocząć rozszerzenie Burning Shores, wymagane jest ukończenie podstawowej gry w wersji na PlayStation 5.

Udaj się poza Zakazany Zachód, gdzie znajdziesz dalszy ciąg historii Aloy. Spotkaj nowe maszyny i poznaj wciągającą nową opowieść.

Na południe od ziem klanów Tenakthów stulecia erupcji wulkanicznych i gwałtownej aktywności sejsmicznej zmieniły pozostałości po Los Angeles w zdradliwy archipelag.

Poznaj nowy rozdział historii Horizon Forbidden West – Aloy tropi podstępne zagrożenie dla planety, które czai się pośród groźnych, nieokiełznanych puszcz.

The Burning Shores to dodatek do gry Horizon Forbidden West z nowymi postaciami i przygodami w oszałamiającej, ale i niebezpiecznej krainie.