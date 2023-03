Horizon Forbidden West: Burning Shores z "next-genowymi" chmurami. Co to znaczy?

Kilka dni temu studio Guerrilla Games wspólnie z Sony ogłosili start zamówień przedpremierowych i opublikowali nowy zwiastun dodatku Burning Shores do gry Horizon: Forbidden West. Deweloperzy kontynuują promocję nadchodzącego rozszerzenia – dziś dowiedzieliśmy się, że twórcy postanowili wykorzystać nową technologię, dzięki której w ramach dodatku otrzymamy chmury nowej generacji. Podobna technologia została wykorzystana w Counter-Strike 2, aby stworzyć wolumetryczny dym.

Chmury nowej generacji w Horizon: Forbidden West – Burning Shores. Co to znaczy?

We wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu PlayStation, czytamy, że tak naprawdę Guerrilla Games chciała wykorzystać wolumetryczne obiekty już w przypadku Horizon: Zero Dawn. Ba, studio stworzyło nawet specjalny symulator przeznaczony do testowania interaktywnych chmur.