Horizon: An American Saga największym wyzwaniem w karierze Kevina Costnera. O wiele trudniejszy niż Tańczący z Wilkami

Horizon: An American Saga jest czwartym filmem wyreżyserowanym przez Kevina Costnera i wygląda na to, że także najtrudniejszym.

Niedawno pojawił się pierwszy zwiastun kolejnego dzieła reżyserskiego Kevina Costnera – ogromnego i niezwykle widowiskowego filmu, który będzie pokazywany w dwóch częściach, trafiających do kin w czerwcu i w sierpniu. Teraz Costner udzielił wywiadu Variety, w którym podzielił się refleksją na temat pracy nad nowym widowiskiem. Jak podkreślił aktor, realizacja Horizon: An American Saga stanowiło o wiele większe wyzwanie, niż jego, nagrodzony Oscarem, debiut reżyserski Tańczący z wilkami.

To zdecydowanie największe wyzwanie. Jestem zszokowany tym, co udało nam się uzyskać. Tańczącego z Wilkami kręciłem przez 106 dni, a nowy film kręciłem przez 52. To było ogromne wyzwanie, ale nauczyłem się bardzo dużo i udało mi się wykorzystać wszystkie podręcznikowe sztuczki, że doprowadzić ten film do szczęśliwego finału i móc pokazać go widzom.

Horizon: An American Saga największym wyzwaniem w karierze Kevina Costnera

Horizon jest częściowo finansowany przez Costnera, ponieważ nie mógł znaleźć firmy produkcyjnej, która w pełni wspierałaby projekt. Być może sprawcą tego problemu jest bardziej artystyczne podejście do tematu i zerwanie z klasycznym gatunkiem, wypełnionym pojedynkami rewolwerowców.