To dla tego filmu Costner porzucił Yellowstone. Zobaczcie zwiastun epickiego Horizon: An American Saga

Horizon: An American Saga stał się powodem, dla którego Kevin Costner pożegnał się z rolą w świetnym serialu Yellowstone. Wygląda na to, że stworzył dzieło swego życia.

Jeśli obserwujecie poczynania Kevina Costner to z pewnością nie umknęły Waszej uwadze doniesienia o burzliwym zakończeniu współpracy z producentami Yellowstone. Aktor porzucił rolę w bardzo popularnym serialu, żeby zająć się pracą nad własną produkcją, westernem Horizon: An American Saga . Właśnie pojawił się pełny zwiastun tego doskonale zapowiadającego się filmu.

Horizon: An American Saga będzie pokazywał proces podboju Dzikiego Zachodu i wojnę secesyjną, która wykrwawiła ten rodzący się kraj. Zobaczymy wycinek dziejów USA, a konkretnie cztery lata wojny secesyjnej, od 1861 do 1865 i będzie to emocjonalna podróż po kraju rozdartym bratobójczą wojną.

Horizon: An American Saga – westernowa saga Kevina Costnera

Obok Costnera, który jest także reżyserem i producentem, w obsadzie pojawiają się również: Sienna Miller, Sam Worthington, Michael Angarano, Jena Malone, Michael Rooker, Will Patton, Jamie Campbell Bower i Danny Huston.