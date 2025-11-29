Hollow Knight: Silksong otrzyma nową zawartość. Team Cherry potwierdza świetne wieści

Wygląda jednak na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Już na początku września informowaliśmy, że Hollow Knight: Silksong przyciągnął miliony graczy. Nominacje do The Game Awards 2025 również potwierdzają sukces i popularność wspomnianego tytuły. Nic więc dziwnego, że Team Cherry zamierza kuć żelazo, póki gorące i zapowiedziało, że kontynuacja Hollow Knight otrzyma nową zawartość.

Team Cherry potwierdza, że trwają prace nad nową zawartością do Hollow Knight: Silksong

O pracach nad nową zawartością do Hollow Knight: Silksong w rozmowie Jasonem Schreierem (dzięki GamingBolt) poinformowali założyciele Team Cherry, czyli Ari Gibson oraz William Penn. Fani wspomnianej produkcji powinni jednak uzbroić się w cierpliwość. Deweloperzy sami nie wiedzą bowiem, kiedy DLC trafi w ręce graczy.