Hollow Knight: Silksong otrzyma nową zawartość. Team Cherry potwierdza świetne wieści

Mikołaj Ciesielski
2025/11/29 09:00
Wygląda jednak na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Już na początku września informowaliśmy, że Hollow Knight: Silksong przyciągnął miliony graczy. Nominacje do The Game Awards 2025 również potwierdzają sukces i popularność wspomnianego tytuły. Nic więc dziwnego, że Team Cherry zamierza kuć żelazo, póki gorące i zapowiedziało, że kontynuacja Hollow Knight otrzyma nową zawartość.

Hollow Knight: Silksong

Team Cherry potwierdza, że trwają prace nad nową zawartością do Hollow Knight: Silksong

O pracach nad nową zawartością do Hollow Knight: Silksong w rozmowie Jasonem Schreierem (dzięki GamingBolt) poinformowali założyciele Team Cherry, czyli Ari Gibson oraz William Penn. Fani wspomnianej produkcji powinni jednak uzbroić się w cierpliwość. Deweloperzy sami nie wiedzą bowiem, kiedy DLC trafi w ręce graczy.

Nie planowaliśmy siedmiu lat pracy nad Silksong. Nie spodziewamy się, że zajmie to nadmiernie dużo czasu, ale nadal kierujemy się tą samą filozofią rozwoju, która czasami może wydłużyć nasze ramy czasowe – powiedział Gibson.

Wygląda jednak na to, że w przypadku Hollow Knight: Silksong gracze będą mogli liczyć na nieco bardziej rozbudowane DLC, zwłaszcza pod względem fabularnym. Gibson wspomina bowiem, że część dodatków do pierwszego Hollow Knighta miała „dość niewielki charakter”. Teraz deweloperzy chcą natomiast skupić się bardziej na historii.

GramTV przedstawia:

Sposób, w jaki myślimy o tych niewielkich rozszerzeniach, a nawet elementach głównej gry, sprawia, że obecnie bardziej zależy nam na stworzeniu wokół nich struktur fabularnych, których nie było w niektórych rozszerzeniach do Hollow Knight. Wówczas dodaliśmy kilku dodatkowych bossów, ale oprawa wokół nich była dość prosta – wyjaśnia Gibson.

Na koniec przypomnijmy, że gra Hollow Knight: Silksong dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Od momentu premiery wspomnianym tytułem cieszyć mogą się również abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Team Cherry, to zapraszamy Was do lektury: Hollow Knight: Silksong - recenzja gry. Ogromna satysfakcja przemieszana z frustracją.

Źródło:https://gamingbolt.com/hollow-knight-silksong-will-receive-new-content-team-cherry-confirms

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

