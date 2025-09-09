Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong przyciągnął miliony graczy. Poznaliśmy ciekawe statystyki

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 17:30
1
0

Gra nie narzeka na brak zainteresowania.

Hollow Knight: Silksong bez wątpienia zaliczył udaną premierę. Gra znalazła się już nawet wśród najczęściej ogrywanych tytułów wszech czasów na Steamie. Tymczasem poznaliśmy liczbę graczy, jaką przyciągnęła do tej pory produkcja.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong przyciągnął 5 milionów graczy

Analizy Alinea Insight wskazują, że w ciągu pierwszych trzech dni Hollow Knight: Silksong osiągnął pięć milionów aktywnych użytkowników, wliczając milion graczy Game Pass na konsolach. Na samym Steamie sprzedano ponad trzy miliony egzemplarzy.

Hollow Knight: Silksong – Alinea Analytics
Stany Zjednoczone i Chiny stanowiły główne rynki dla Silksong na Steamie. W pierwszej piątce znalazły się również Rosja, Japonia i Brazylia. Na PlayStation gracze z Ameryki Północnej stanowili 30%, a Azja Wschodnia i Europa Zachodnia po 14% globalnej bazy graczy.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że na Steamie 78% graczy Silksong posiada również pierwsze Hollow Knight. Niemal połowa ma w swoich bibliotekach również Elden Ring, a ponad 30% Dead Cells, Dark Souls 3 i Sekiro.

Hollow Knight: Silksong – Alinea Analytics
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/hollow-knight-silksong-hits-5m-players-in-first-three-days/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
MisioKGB
Gramowicz
Dzisiaj 18:50

Wielkie brawa dla devsow za dostarczenie świetnego sequela!




