Hollow Knight: Silksong przyciągnął miliony graczy. Poznaliśmy ciekawe statystyki

Hollow Knight: Silksong przyciągnął 5 milionów graczy
Analizy Alinea Insight wskazują, że w ciągu pierwszych trzech dni Hollow Knight: Silksong osiągnął pięć milionów aktywnych użytkowników, wliczając milion graczy Game Pass na konsolach. Na samym Steamie sprzedano ponad trzy miliony egzemplarzy.
Stany Zjednoczone i Chiny stanowiły główne rynki dla Silksong na Steamie. W pierwszej piątce znalazły się również Rosja, Japonia i Brazylia. Na PlayStation gracze z Ameryki Północnej stanowili 30%, a Azja Wschodnia i Europa Zachodnia po 14% globalnej bazy graczy.
Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że na Steamie 78% graczy Silksong posiada również pierwsze Hollow Knight. Niemal połowa ma w swoich bibliotekach również Elden Ring, a ponad 30% Dead Cells, Dark Souls 3 i Sekiro.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.