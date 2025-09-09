Hollow Knight: Silksong przyciągnął miliony graczy. Poznaliśmy ciekawe statystyki

Gra nie narzeka na brak zainteresowania.

Hollow Knight: Silksong bez wątpienia zaliczył udaną premierę. Gra znalazła się już nawet wśród najczęściej ogrywanych tytułów wszech czasów na Steamie. Tymczasem poznaliśmy liczbę graczy, jaką przyciągnęła do tej pory produkcja.

Hollow Knight: Silksong przyciągnął 5 milionów graczy

Analizy Alinea Insight wskazują, że w ciągu pierwszych trzech dni Hollow Knight: Silksong osiągnął pięć milionów aktywnych użytkowników, wliczając milion graczy Game Pass na konsolach. Na samym Steamie sprzedano ponad trzy miliony egzemplarzy.