Do Assetto Corsa EVO trafi Ferrari F1 i Nordschleife. Grudniowa aktualizacja przyniesie sporo nowej zawartości

Kilka nowych samochodów i torów trafią lada moment do Assetto Corsa EVO.
Studio Kunos Simulazioni ogłosiło, że aktualizacja 0.4 do Assetto Corsa EVO zadebiutuje już 4 grudnia 2025 roku. Nie będzie zawierała trybu freeroam i kariery, ale za to będzie jedną z największych aktualizacji w dotychczasowym Wczesnym Dostępie, pod kątem zawartości torowo-samochodowej.
Do Assetto Corsa EVO trafi ogromna aktualizacja
Najważniejszą nowością będzie oficjalne dodanie Ferrari SF-25, czyli aktualnego bolidu Formuły 1 z sezonu 2025, prowadzonego przez Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. Pojawią się także wybrane malowania z bieżącego sezonu. Co istotne, będzie to jedyny oficjalnie licencjonowany bolid F1 z sezonu 2025 w symulatorze wyścigowym. Co ciekawe, jego premiera zbiega się w czasie z finałem mistrzostw w Abu Zabi.
Drugą kluczową atrakcją będzie kultowy Nurburgring Nordschleife (w wersjach 24h i Touristenfahrten), a także Nurburgring GP, Oulton Park (układy International i Foster), Road Atlanta oraz Monza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Nordschleife ma być zupełnie nowym, najświeższym odwzorowaniem toru, nawet nowszym niż w Assetto Corsa Competizione.
Obok SF25 pojawi się szeroka gama nowych pojazdów, od klasyków po auta torowe i driftowe. Wśród nich znajdziemy m.in. Peugeota 205 T16 (rzadka rajdowa homologacja Grupy B z silnikiem centralnym), Mini John Cooper S z opcją podmiany na silnik Hondy, a także Toyota Supra MKIV z dedykowanym modelem driftowym, która po raz pierwszy wniesie ten styl jazdy do Assetto Corsa EVO. Aktualizacja 0.4 przyniesie również duże zmiany techniczne w tym ulepszenia grafiki, dźwięku i modelu opon, a także liczne poprawki oraz dodatki systemowe. Wprowadzone mają zostać także rankingowe wyścigi dzienne za pośrednictwem specjalnego portalu. Tak prezentuje się pełna lista torów i samochodów w nadchodzącej aktualizacji:
Tory:
Nurburgring Nordschleife (układy 24h i Touristenfahrten)
