Zaloguj się lub Zarejestruj

Do Assetto Corsa EVO trafi Ferrari F1 i Nordschleife. Grudniowa aktualizacja przyniesie sporo nowej zawartości

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/03 12:50
0
0

Kilka nowych samochodów i torów trafią lada moment do Assetto Corsa EVO.

Studio Kunos Simulazioni ogłosiło, że aktualizacja 0.4 do Assetto Corsa EVO zadebiutuje już 4 grudnia 2025 roku. Nie będzie zawierała trybu freeroam i kariery, ale za to będzie jedną z największych aktualizacji w dotychczasowym Wczesnym Dostępie, pod kątem zawartości torowo-samochodowej.

Assetto Corsa EVO – Ferrari F1
Assetto Corsa EVO – Ferrari F1

Do Assetto Corsa EVO trafi ogromna aktualizacja

Najważniejszą nowością będzie oficjalne dodanie Ferrari SF-25, czyli aktualnego bolidu Formuły 1 z sezonu 2025, prowadzonego przez Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. Pojawią się także wybrane malowania z bieżącego sezonu. Co istotne, będzie to jedyny oficjalnie licencjonowany bolid F1 z sezonu 2025 w symulatorze wyścigowym. Co ciekawe, jego premiera zbiega się w czasie z finałem mistrzostw w Abu Zabi.

Drugą kluczową atrakcją będzie kultowy Nurburgring Nordschleife (w wersjach 24h i Touristenfahrten), a także Nurburgring GP, Oulton Park (układy International i Foster), Road Atlanta oraz Monza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Nordschleife ma być zupełnie nowym, najświeższym odwzorowaniem toru, nawet nowszym niż w Assetto Corsa Competizione.

GramTV przedstawia:

Obok SF25 pojawi się szeroka gama nowych pojazdów, od klasyków po auta torowe i driftowe. Wśród nich znajdziemy m.in. Peugeota 205 T16 (rzadka rajdowa homologacja Grupy B z silnikiem centralnym), Mini John Cooper S z opcją podmiany na silnik Hondy, a także Toyota Supra MKIV z dedykowanym modelem driftowym, która po raz pierwszy wniesie ten styl jazdy do Assetto Corsa EVO. Aktualizacja 0.4 przyniesie również duże zmiany techniczne w tym ulepszenia grafiki, dźwięku i modelu opon, a także liczne poprawki oraz dodatki systemowe. Wprowadzone mają zostać także rankingowe wyścigi dzienne za pośrednictwem specjalnego portalu. Tak prezentuje się pełna lista torów i samochodów w nadchodzącej aktualizacji:

Tory:

  • Nurburgring Nordschleife (układy 24h i Touristenfahrten)
  • Nürburgring Grand Prix
  • Oulton Park (International i Foster)
  • Road Atlanta
  • Monza

Samochody:

  • Ferrari F40 LM
  • BMW M3 (E46) CSL
  • Porsche 718 Cayman GT4 RS
  • Mini John Cooper S + wersja z silnikiem Hondy
  • Ferrari Daytona SP3
  • Toyota Supra MKIV + wersja do driftu
  • BMW M8 Competition
  • Peugeot 205 T16
  • Renault 5 GT Turbo
  • Ferrari SF-25
Źródło:https://traxion.gg/assetto-corsa-evos-next-update-lands-4th-december-with-25-ferrari-f1-car-and-nordschleife/

Tagi:

News
symulator samochodowy
Symulatory
symulator
Simracing
F1
bolid
wyścigi samochodowe
Wyścigowe
wyścigi
zawartość
aktualizacja gry
aktualizacja
nowa zawartość
samochodówki
samochody
tory
Assetto Corsa Evo
Assetto Corsa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112