Do Assetto Corsa EVO trafi Ferrari F1 i Nordschleife. Grudniowa aktualizacja przyniesie sporo nowej zawartości

Studio Kunos Simulazioni ogłosiło, że aktualizacja 0.4 do Assetto Corsa EVO zadebiutuje już 4 grudnia 2025 roku. Nie będzie zawierała trybu freeroam i kariery, ale za to będzie jedną z największych aktualizacji w dotychczasowym Wczesnym Dostępie, pod kątem zawartości torowo-samochodowej.

Do Assetto Corsa EVO trafi ogromna aktualizacja

Najważniejszą nowością będzie oficjalne dodanie Ferrari SF-25, czyli aktualnego bolidu Formuły 1 z sezonu 2025, prowadzonego przez Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. Pojawią się także wybrane malowania z bieżącego sezonu. Co istotne, będzie to jedyny oficjalnie licencjonowany bolid F1 z sezonu 2025 w symulatorze wyścigowym. Co ciekawe, jego premiera zbiega się w czasie z finałem mistrzostw w Abu Zabi.