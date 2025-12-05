When Sirens Fall Silent zapowiedziane. Twórcy Martha is Dead pokazali nowy thriller

Akcja nowej produkcji studia LKA będzie rozgrywać się na początku lat 90. we Włoszech.
W trakcie ostatniego PC Gaming Show: Most Wanted nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich była zapowiedź nowego thrillera psychologicznego od twórców Martha is Dead. W trakcie wspomnianego wydarzenia deweloperzy ze studia LKA zaprezentowali bowiem pierwszy zwiastun gry When Sirens Fall Silent.
When Sirens Fall Silent to nowa gra twórców Martha is Dead. Pierwszy zwiastun i szczegóły
When Sirens Fall Silent opisywane jest jako „mroczny thriller psychologiczny z wątkiem kryminalnym”. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w zawziętą policjantkę o imieniu Mila, a całość zostanie osadzona we wczesnych latach 90. we Włoszech. Wspomniana produkcja ma wyróżniać się „wielowarstwową narracją podejmującą trudne tematy”, w tym m.in. kwestie dotyczące handlu ludźmi.
Nawiedzana przez demony przeszłości, od której desperacko próbuje uciec, młoda policjantka trafia w sam środek głośnej sprawy dotyczącej uprowadzeń i morderstw. W miarę rozwoju śledztwa musisz uratować Milę nie tylko przed wpadnięciem w wir przemocy, mrocznych tajemnic i chaosu, ale także przed nią samą – czytamy w opisie gry na Steam.
W When Sirens Fall Silent gracze będą mieli okazję przesłuchiwać świadków i szukać poszlak na miejscach zbrodni. Nie zabraknie też różnego rodzaju zagadek środowiskowych i łamigłówek. Nadchodzącą produkcja studia LKA ma również zaoferować „filmowy styl i klimat”.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że When Sirens Fall Silent najwyraźniej zmierza obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Niestety deweloperzy ze studia LKA nie ujawnili nawet przybliżonego terminu wspomnianej produkcji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!