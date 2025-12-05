When Sirens Fall Silent zapowiedziane. Twórcy Martha is Dead pokazali nowy thriller

Akcja nowej produkcji studia LKA będzie rozgrywać się na początku lat 90. we Włoszech.

W trakcie ostatniego PC Gaming Show: Most Wanted nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich była zapowiedź nowego thrillera psychologicznego od twórców Martha is Dead. W trakcie wspomnianego wydarzenia deweloperzy ze studia LKA zaprezentowali bowiem pierwszy zwiastun gry When Sirens Fall Silent.

When Sirens Fall Silent to nowa gra twórców Martha is Dead. Pierwszy zwiastun i szczegóły

When Sirens Fall Silent opisywane jest jako „mroczny thriller psychologiczny z wątkiem kryminalnym”. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w zawziętą policjantkę o imieniu Mila, a całość zostanie osadzona we wczesnych latach 90. we Włoszech. Wspomniana produkcja ma wyróżniać się „wielowarstwową narracją podejmującą trudne tematy”, w tym m.in. kwestie dotyczące handlu ludźmi.