Byli deweloperzy Sony London Studio w akcji. Cast Outs na pierwszym zwiastunie

Patrycja Pietrowska
2025/12/05 17:00
Zwolnieni pracownicy Sony London Studio powracają w nowym zespole deweloperskim.

Wydarzenia, które w maju ubiegłego roku wstrząsnęły społecznością PlayStation, miały swój zaskakujący ciąg dalszy. Wówczas dotarła wiadomość o zamknięciu po dwudziestu latach istnienia londyńskiego studia Sony, które odpowiedzialne było między innymi za EyeToy czy Singstar. Część deweloperów z zamkniętego zespołu Sony London Studio podjęła się kontynuacji swojej pracy pod nową marką. Studio to, nazwane Twisted Works, składa się z byłych pracowników London Studio i jest obecnie zaangażowane w tworzenie gry o tytule Cast Outs.

Zapowiedź Cast Outs – pierwszy zwiastun już w sieci

Cast Outs to sieciowa gra kooperacyjna, w której akcja rozgrywa się w Londynie i wykorzystuje elementy fantasy. Tytuł ten wymaga od graczy posługiwania się fantastycznymi umiejętnościami, takimi jak magia i zaklęcia. Twisted Works opisuje swoje dzieło jako doświadczenie, w którym magia jest czystym widowiskiem, a rzucanie zaklęć ma fizyczny impakt, charakterystyczny dla brawlerów, połączony z natychmiastowym działaniem strzelanek.

Magia w Cast Outs jest widowiskowa. Zaklęcia mają mocne uderzenie, co kojarzy się z bijatyką czy strzelanką.

Wskocz na urbanistyczne, magiczne pole bitwy i współpracuj ze znajomymi, bez względu na poziom umiejętności. Każde zaklęcie ma moc ciosu i trafia jak strzał. W tej walce liczy się magia, a Ty możesz zmienić przebieg tej gry. Prawdziwa magia dzieje się, gdy połączycie zaklęcia. Odkryj i opanuj niezliczone sposoby grupowej synergii. W pojedynkę jesteś potęgą. Razem będziecie niepowstrzymani!

Wydaje się, że prace nad grą idą sprawnie. Twisted Works jest już na etapie planowania publicznego testowania tytułu. Studio ogłosiło, że wkrótce wejdzie w fazę produkcji i ma zamiar udostępnić betę w ramach wczesnego dostępu na początku 2027 roku.

Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5. Poniżej znajduje się zwiastun zapowiadający tytuł.

Źródło:https://insider-gaming.com/cast-outs-reveal-trailer-drops-features-developers-from-closed-sony-london-studio-team/

Tagi:

News
Twisted Works
Cast Outs
kooperacja
gra sieciowa
PvE
zapowiedź
zwiastun
trailer
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

