Byli deweloperzy Sony London Studio w akcji. Cast Outs na pierwszym zwiastunie

Wydarzenia, które w maju ubiegłego roku wstrząsnęły społecznością PlayStation, miały swój zaskakujący ciąg dalszy. Wówczas dotarła wiadomość o zamknięciu po dwudziestu latach istnienia londyńskiego studia Sony, które odpowiedzialne było między innymi za EyeToy czy Singstar. Część deweloperów z zamkniętego zespołu Sony London Studio podjęła się kontynuacji swojej pracy pod nową marką. Studio to, nazwane Twisted Works, składa się z byłych pracowników London Studio i jest obecnie zaangażowane w tworzenie gry o tytule Cast Outs.

Zapowiedź Cast Outs – pierwszy zwiastun już w sieci

Cast Outs to sieciowa gra kooperacyjna, w której akcja rozgrywa się w Londynie i wykorzystuje elementy fantasy. Tytuł ten wymaga od graczy posługiwania się fantastycznymi umiejętnościami, takimi jak magia i zaklęcia. Twisted Works opisuje swoje dzieło jako doświadczenie, w którym magia jest czystym widowiskiem, a rzucanie zaklęć ma fizyczny impakt, charakterystyczny dla brawlerów, połączony z natychmiastowym działaniem strzelanek.