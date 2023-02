Hogwarts Legacy otrzymał oficjalny DualSense. Ale i tak go nie kupicie

Sony zaprezentowało kontroler DualSense z motywem z gry Hogwarts Legacy. Pad do PlayStation 5 niedługo trafi do sprzedaży, ale niewielu graczy będzie mogło go kupić.

Limitowany DualSense na premierę Hogwarts Legacy

Japońska firma pochwaliła się możliwościami DualSense w Hogwarts Legacy, w tym haptycznymi wibracjami, czy kolorem wyświetlanym wokół panelu dotykowego uzależnionego od wybranego przez nas domu. Na tym jednak nie koniec i Sony zaprezentowało nową wersję DualSense’a przygotowaną specjalnie dla fanów Harry’ego Pottera.