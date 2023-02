Bojkot Hogwarts Legacy nie ma żadnego sensu. To zaszło już za daleko

Radosław Krajewski 2 0

Niektóre osoby próbują przekonać, że bojkotowanie wszystkiego co ma związek z Rowling to dobry pomysł, ale czy nie szkodzi to jeszcze bardziej?

Zaklęcia Niewybaczalne Hogwarts Legacy debiutuje w cieniu kontrowersji. Od kilku miesięcy przeciwnicy J.K. Rowling krytykują wszelkie formy wspierania gry, począwszy od kupna, a skończywszy nawet na transmitowaniu grania na Twitchu, czy prowadzenia rozmów o grze. Atmosfera wokół Hogwarts Legacy nie jest więc najlepsza, ale mimo to produkcja może odnieść spektakularny sukces, co pokazują pierwsze rekordowe wyniki oglądalności streamów z gry. Czy więc ten bojkot ma jakikolwiek sens i czy nie przyniesie odwrotnego skutku od zamierzonego?

Rowling od zawsze była feministką, w końcu niełatwo było jej przebić się ze swoją powieścią skierowaną do młodzieży w czasach, gdy trzeba było odbywać długie podróże między wydawnictwami i liczyć, że ktokolwiek zainteresuje się jej dziełem. To umocniło ją jako kobietę, bizneswoman i aktywistkę, która w swoich poglądach popadła w szkodliwą skrajność. Autorka Harry’ego Pottera jeszcze w 2018 roku wywołała burzę swoim stosunkiem do tematu płci i osób transseksualnych, kontynuując tę narrację w kolejnych latach. Jej liczne komentarze krytykujące płynność i pozbawienie kategoryzowania płci, a także wypowiedzi wzywające do zablokowania przyjęcia ustawy ułatwiającej korektę płci w szkockim parlamencie, zostały uznane za transfobiczne.

GramTV przedstawia:

Pisarkę za jej poglądy skrytykowało wiele osób związanych ze środowiskiem, również aktorzy znani z uniwersum Wizarding World, w tym Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint i Eddie Redmayne. Choć wypowiedzi komentujące sprawę były różne, to oliwy do ognia dolały środowiska internetowe, które błyskawicznie rozpoczęły kampanię bojkotującą wszystko, co związane z J.K. Rowling i jej twórczością. Naturalnie oberwało się również studiu Avalanche Software, którzy przygotowywali Hogwarts Legacy. Aktywiści, osoby ze społeczności LGBTQ+ i popierający ich ludzie zaczęli wzywać do bojkotu gry, podając argument wypłaty tantiem dla autorki za udzielenie licencji, z których Warner Bros. będzie musiało się wywiązać. Ale sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, przybierając kuriozalny i ośmieszający obrót. Wolność słowa gwarantuje swobodę wypowiedzi każdej osobie, więc nawet J.K. Rowling nie możemy odbierać prawa do wyrażania swoich poglądów i obaw ze zmian w ustawodawstwie i wynikających z tego ewentualnych konsekwencji. Oczywiście to już w gestii społeczeństwa, poszczególnych grup, a także jednostek pozostaje odbiór jej słów i w tym wypadku autorka wykazała się fatalnym brakiem zrozumienia, współczucia i empatii dla osób transseksualnych, a w szczególności nietolerancją, która nie wymaga wiele wysiłku, aby umyślnie nie ograniczać praw innych osób. Nie może więc dziwić reakcja ludzi, którzy skrytykowali Rowling za jej słowa, a nawet próby bojkotowania źródeł jej zarobków.