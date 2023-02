Hogwarts Legacy jeszcze nie miał premiery, a już gra prawie pół miliona osób na Steamie

Od dwóch dni gracze, którzy zdecydowali się na zakup najdroższej edycji Hogwarts Legacy, mogą wziąć udział w magicznej przygodzie, zwiedzając wnętrze tytułowej szkoły i okolic. Opublikowane kilka dni temu recenzje zwiastują jeden z najmocniejszych tytułów tego roku, ale mimo to premiera gry nie obyła się bez kontrowersji i szczególnie w ostatnich dniach nasilił się bojkot produkcji ze świata stworzonego przez J.K. Rowling. Okazał się on jednak mało skuteczny i jeszcze w dniu startu wczesnego dostępu Hogwarts Legacy zanotował rekordową widownię na Twitchu. Ogromne zainteresowanie tytułem potwierdzają również statystyki na Steamie, w których produkcja studia Avalanche Software radzi sobie niespodziewanie dobrze i to jeszcze przed oficjalną premierą.

Hogwarts Legacy przyciągnął wielu graczy na Steamie

Według danych statystycznych z serwisu SteamDB wczorajszego wieczoru w Hogwarts Legacy bawiło się jednocześnie 489,139 graczy. Jest to jeden z najlepszych wyników dla gier przeznaczonych wyłącznie dla pojedynczego gracza w historii Steama. Tytuł już teraz przebił najlepszy wynik uzyskany przez Fallouta 4 (472 962 graczy). Podczas jutrzejszej premiery możemy spodziewać się znaczącej poprawy wyniku i niewykluczone, że statystyki Cyberpunka 2077 (1,05 mln graczy) i Elden Ring (953 tys. graczy) będą zagrożone. Warto przy tym pamiętać, że Hogwarts Legacy dostępne jest również na platformie Epic Games Store, więc dane ze Steama nie uwzględniają wszystkich jednocześnie grających w ten tytuł użytkowników na komputerach osobistych.