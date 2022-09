Hogwarts Legacy – fan stworzył remake gry, która jeszcze nie wyszła

A jeśli chodzi o ostatnie wieści na temat gry o Hogwarcie od Avalanche Software, to pod tym adresem zobaczycie cztery filmiki, które pokazują wnętrza domów magii . Trzeba przyznać, że wygląda to całkiem nieźle. Niedawno informowaliśmy także, że w Hogwarts Legacy nie zagramy w Quidditcha.

Autorem projektu jest youtuber Arnie , który wcześniej był związany ze społecznością modderów The Sims. Arnie postanowił lekko “przebranżowić się” i zacząć tworzyć własne gry. Pierwszym projektem ćwiczeniowym youtubera jest właśnie demo remake’u Hogwarts Legacy w środowisku Unity. Widzimy, jak youtuber pracuje nad światem i budynkami, a później programuje gameplay. Na przykład dowiadujemy się, w jaki sposób miałaby tu działać mechanika rzucania czarów. Następnie mamy okazję zapoznać się z fragmentem rozgrywki.

Warto również przypomnieć, że niedawno zaprezentowano Edycję Kolekcjonerską. Jeśli chodzi o pełną zawartość, to w pakiecie otrzymujemy lewitującą różdżkę, grę, metalowy steelbook i kolekcjonerskie pudełko. Oprócz tego do wydania trafia cyfrowa zawartość edycji Deluxe i 72 godziny early access. Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, ile za to zapłacimy – szczegóły znajdziecie tutaj.