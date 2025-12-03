The Sims 4 z bardzo niespodziewaną kolaboracją. W grze zobaczymy elementy z kultowego serialu

W The Sims 4 nadchodzi niespodziewana współpraca z uniwersum SpongeBoba Kanciastoportego. Produkcja studia Maxis już wkrótce otrzyma zestaw elementów inspirowanych Bikini Dolnym, które pozwolą zbudować jeden z najbardziej rozpoznawalnych domów w popkulturze. Zmiany pojawią się w ramach dwóch nowych kolekcji.

The Sims 4 – crossover ze SpongeBobem nadchodzi

4 grudnia do gry trafią dwie kolekcje: Dom SpongeBoba oraz Dziecięcy pokój SpongeBoba. Pierwsza pozwoli stworzyć własny ananasowy dom, dostosować jego wnętrze do stylu kultowej kreskówki i nadać całemu otoczeniu charakterystyczny, podmorski wygląd. Druga skupi się na wyposażeniu dziecięcych sypialni – od mebli i zabawek po plakaty i ozdoby inspirowane bohaterami serii.