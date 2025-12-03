Zaloguj się lub Zarejestruj

The Sims 4 z bardzo niespodziewaną kolaboracją. W grze zobaczymy elementy z kultowego serialu

Mikołaj Berlik
2025/12/03 12:30
0
0

EA szykuje dużą niespodziankę.

W The Sims 4 nadchodzi niespodziewana współpraca z uniwersum SpongeBoba Kanciastoportego. Produkcja studia Maxis już wkrótce otrzyma zestaw elementów inspirowanych Bikini Dolnym, które pozwolą zbudować jeden z najbardziej rozpoznawalnych domów w popkulturze. Zmiany pojawią się w ramach dwóch nowych kolekcji.

The Sims 4

The Sims 4 – crossover ze SpongeBobem nadchodzi

4 grudnia do gry trafią dwie kolekcje: Dom SpongeBoba oraz Dziecięcy pokój SpongeBoba. Pierwsza pozwoli stworzyć własny ananasowy dom, dostosować jego wnętrze do stylu kultowej kreskówki i nadać całemu otoczeniu charakterystyczny, podmorski wygląd. Druga skupi się na wyposażeniu dziecięcych sypialni – od mebli i zabawek po plakaty i ozdoby inspirowane bohaterami serii.

Wraz z kolekcjami pojawi się także Zestaw Bikini Dolne dostępny od dziś do 3 marca 2026 roku. Poza obiema kolekcjami będzie zawierał trzy dodatkowe obiekty oraz dostęp do nowego wydarzenia limitowanego – Tropikalne święta. Gracze będą mogli odblokować nagrody za codzienne logowanie, a szczegóły dotyczące zawartości udostępniono na oficjalnym blogu.

GramTV przedstawia:

Wprowadź do swojego domu fantazyjnego ducha ulubionego podwodnego owocu dzięki zestawowi The Sims 4 SpongeBob’s House Kit. Gracze mogą stworzyć własną wersję domu przy ulicy Conch Street 124, używając okładziny, ścian i dachu Pineapple Under The Sea, zwieńczonych zabawnym elementem Pineapple Topper. Dopełnij wystrój płytkami podłogowymi i tapetami, takimi jak Sturdy Steel Plating walls, Bamboo Block Print i Sun-Soaked Sand flooring, aby nadać każdemu domowi niepowtarzalny styl SpongeBoba.

Nowe elementy tematyczne mają zapewnić fanom świeży powód, by wrócić do gry i przebudować przestrzeń swoich Simów zgodnie z klimatem świata SpongeBoba.

Źródło:https://www.ea.com/pl/games/the-sims/the-sims-4/news/spongebob-squarepants-bundle

Tagi:

News
SpongeBob
symulator życia
Symulatory
symulacja
symulator
EA
Electronic Arts
The Sims
The Sims 4
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112