The Sims 4 z bardzo niespodziewaną kolaboracją. W grze zobaczymy elementy z kultowego serialu

W The Sims 4 nadchodzi niespodziewana współpraca z uniwersum SpongeBoba Kanciastoportego. Produkcja studia Maxis już wkrótce otrzyma zestaw elementów inspirowanych Bikini Dolnym, które pozwolą zbudować jeden z najbardziej rozpoznawalnych domów w popkulturze. Zmiany pojawią się w ramach dwóch nowych kolekcji.
The Sims 4 – crossover ze SpongeBobem nadchodzi
4 grudnia do gry trafią dwie kolekcje: Dom SpongeBoba oraz Dziecięcy pokój SpongeBoba. Pierwsza pozwoli stworzyć własny ananasowy dom, dostosować jego wnętrze do stylu kultowej kreskówki i nadać całemu otoczeniu charakterystyczny, podmorski wygląd. Druga skupi się na wyposażeniu dziecięcych sypialni – od mebli i zabawek po plakaty i ozdoby inspirowane bohaterami serii.
Wraz z kolekcjami pojawi się także Zestaw Bikini Dolne dostępny od dziś do 3 marca 2026 roku. Poza obiema kolekcjami będzie zawierał trzy dodatkowe obiekty oraz dostęp do nowego wydarzenia limitowanego – Tropikalne święta. Gracze będą mogli odblokować nagrody za codzienne logowanie, a szczegóły dotyczące zawartości udostępniono na oficjalnym blogu.
Wprowadź do swojego domu fantazyjnego ducha ulubionego podwodnego owocu dzięki zestawowi The Sims 4 SpongeBob’s House Kit. Gracze mogą stworzyć własną wersję domu przy ulicy Conch Street 124, używając okładziny, ścian i dachu Pineapple Under The Sea, zwieńczonych zabawnym elementem Pineapple Topper. Dopełnij wystrój płytkami podłogowymi i tapetami, takimi jak Sturdy Steel Plating walls, Bamboo Block Print i Sun-Soaked Sand flooring, aby nadać każdemu domowi niepowtarzalny styl SpongeBoba.
Nowe elementy tematyczne mają zapewnić fanom świeży powód, by wrócić do gry i przebudować przestrzeń swoich Simów zgodnie z klimatem świata SpongeBoba.
