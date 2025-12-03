Tam i z powrotem, czyli spokojnie do celu z Euro Truck Simulator 2

Z okazji premiery dodatku Nordic Horizons krótka historia o tym, jak zainteresowałem się Euro Truck Simulator 2… mimo, że nigdy jakoś mocno mnie do niego nie ciągnęło.

Tak, wiem, powinienem napisać „kierowcą wirtualnej ciężarówki” czy też „wirtualnym kierowcą profesjonalnym”, ale zasadniczo doszedłem do wniosku, iż nie będzie to bardzo poważny tekst o Euro Truck Simulator 2 – analityczny, badający krok po kroku wszystko to, co w grze się znajduje. Głównie dlatego, że mimo wielu godzin na liczniku przez ten cały czas nadal czuję, że specjalistą od wirtualnego prowadzenia ciężarówki po Europie (czy Ameryce, ale o tym jeszcze porozmawiamy) raczej nie jestem.

Nie zmienia to jednak faktu, że dość długo czaiłem się na to, aby móc się wgryźć w ETS2 na tyle mocno, aby móc o tym pisać coś więcej. A że premiera dodatku Nordic Horizons jest świetną okazją podsumowanie tej kilkuletniej podróży, to postanowiłem tych kilka słów o tym skrobnąć. Tym bardziej, że ponowne eksplorowanie północnych rubieży krajów skandynawskich to bardzo ciekawe doświadczenie. Dlaczego ponowne? O tym również kilka słów skrobnę w dalszej części tego tekstu.

Tutaj natomiast wyjaśnienie – o American Truck Simulator oraz dodatku Louisiana również kilka słów napiszę, choć ten tekst będzie raczej czymś w rodzaju „podobieństwa i różnice”, choć elementy związane z eksploracją tego dość popularnego gatunku również się pojawią.

Trudne początki? Niekoniecznie

Szczerze mówiąc najtrudniejsze w przypadku zabawy z Euro Truck Simulator 2 oraz podobnymi grami jest to, aby w ogóle zacząć. Najtrudniejszymi bowiem rzeczami do przejścia, jeśli nie bawiliśmy się w to nigdy są dwie rzeczy – czy w ogóle mi się to spodoba oraz czy rzeczywiście muszę sobie kupować wszystkie dodatki?

Pierwszą odpowiedź można uzyskać dość szybko i sprawnie – wersja demonstracyjna nie tylko daje możliwość rozpoczęcia kariery (i przeniesienia jej do pełnej gry), ale również pozwala sprawdzić czy damy radę się wkręcić na tyle mocno, aby kontynuować zabawę. Tych kilka zleceń wystarczy i jeśli nie będzie to wszystko rezonowało zbyt mocno, to zawsze można odpuścić. Jeśli się uda wciągnąć w tę zabawę, to wtedy przechodzimy do drugiego punktu.

W przypadku dodatków sprawa się zaczyna komplikować, choć to również zależy od naszych ambicji. W teorii nie musimy bowiem kupować wszystkich dodatków z mapami do ETS2 za jednym zamachem, choć jestem w stanie zrozumieć taką chęć. Jest jednak w tym wszystkim jeden plus – są one bardzo często na przeróżnych wyprzedażach na Steam, a to oznacza również to, że łatwo jest nadrobić sobie to i owo. Z drugiej strony, jeśli obawiacie się o to, że nie będziecie mogli korzystać m.in. z ProModsów, to zawsze możecie kupić kilka dodatków z wcześniejszych wersji sprzed roku czy dwóch lat, cofnąć grę za pomocą Steam do wersji np. 1.47 i tam się na chwilę zatrzymać do momentu, gdy zgarniecie pozostałe dodatki. Nadal bowiem będzie sporo do ogarniania nawet na starszych wersjach modyfikacji.

Wszystko tak naprawdę zależy od tego ile zawartości dodatkowej w postaci modyfikacji pojawi się w Waszej grze. Im więcej różnych dodatkowych elementów, to jak wiadomo również więcej pracy przy ewentualnych aktualizacjach. W moim przypadku jest jej o tyle niewiele, że zazwyczaj jest to podbicie ProModsów do aktualnej wersji, a resztą zajmuje się SteamWorkshop. Reszta rzeczy takich jak malowania, które tworzyliśmy kiedyś m.in. na potrzeby naszej discordowej federacji wrestlingowej działały często uniwersalnie bez względu wersję gry.