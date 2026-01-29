Fatalne pierwsze dni Highguard. Wyniki na Steam mogą niepokoić twórców

Debiut Highguard od początku zapowiadał się trudnie, jednak pierwsze dni po premierze okazały się jeszcze bardziej wymagające, niż przewidywano. Zaledwie trzy dni po wprowadzeniu na rynek tytuł wypadł z pierwszej dwusetki zestawienia bestsellerów na platformie Steam, co może być poważnym sygnałem ostrzegawczym dla twórców.
Highguard w opałach już na starcie. Wyniki mogą przesądzić o przyszłości gry
Gra została zaprezentowana jako ostatnia zapowiedź podczas The Game Awards 2025, zajmując miejsce, które wielu odbiorców rezerwowało w swoich oczekiwaniach dla innej, dużej produkcji. Materiał spotkał się z negatywną reakcją części społeczności, wywołując falę krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych.
Po premierze sytuacja nie uległa poprawie. Na Steamie gra otrzymała wiele negatywnych opinii, a liczba jednocześnie aktywnych użytkowników spadła poniżej dziesięciu tysięcy już w pierwszej dobie. Dla porównania, wyżej w zestawieniu znalazły się nawet tytuły o mieszanym odbiorze. Dragon Age: The Veilguard uplasowało się w trzeciej setce zestawienia bliżej czołówki, podobnie jak FragPunk, które w ubiegłym roku straciło znaczną część graczy. Wyższą pozycję zajęło także Wobbly Life.
Model biznesowy Highguard zakłada zarabianie poprzez mikrotransakcje. Gracze mogą kupować walutę, a następnie wydawać ją na elementy kosmetyczne czy przepustkę sezonową. Niska pozycja w zestawieniu sugeruje jednak, że wydatki użytkowników są ograniczone, co w przypadku gier opartych na takim systemie ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania projektu.
Studio Wildlight Entertainment zapowiadało ambitne wsparcie po premierze. W planach na pierwszy rok znalazły się nowe postacie, lokacje, bronie oraz tryby rozgrywki. Realizacja tych założeń może jednak okazać się trudna, jeśli liczba graczy pozostanie niewielka, a przychody nie wzrosną. Wczesne wyniki pokazują, że przed Highguard stoi wymagający okres, który zadecyduje o przyszłości tytułu.