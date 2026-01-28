Nowy system kar w ARC Raiders. Gracze nie są przekonani

Informacja o zmianach w podejściu do banów pojawiła się w przypisie do notek aktualizacyjnych. Twórcy wyjaśnili, że trwa implementacja progresywnego systemu banów. Zgodnie z jego założeniami pierwsze wykroczenie ma skutkować blokadą konta na 30 dni, kolejne na 60 dni, a dopiero trzecie zakończy się trwałym zakazem dostępu do gry. Permanentny ban ma więc być efektem powtarzających się naruszeń zasad, w tym długotrwałego korzystania z oszustw.

Choć sama zapowiedź wzmocnienia zabezpieczeń antycheatowych została zauważona, część społeczności podchodzi do niej sceptycznie. W ostatnich tygodniach gracze ARC Raiders mierzyli się z licznymi exploitami i cheaterami , a sytuację pogarszał brak nowych treści w okresie świątecznym, gdy zespół studia przebywał na przerwie.

Część odbiorców zwraca uwagę, że system wygląda raczej na ogólną politykę karania za łamanie regulaminu, a nie bezpośrednią reakcję na wykrycie oszustw. W ich ocenie trzyetapowa ścieżka do bana permanentnego może okazać się zbyt pobłażliwa, zwłaszcza w przypadku osób regularnie manipulujących rozgrywką.

Na ten moment Embark Studios nie zapowiedziało zmian w zaprezentowanym modelu kar. Nowy system ma zostać wdrożony w najbliższym czasie, a jego skuteczność będzie prawdopodobnie oceniana już po pierwszych tygodniach funkcjonowania. Przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.