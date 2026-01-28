Nowy system kar w ARC Raiders. Gracze nie są przekonani

Twórcy ARC Raiders zapowiadają walkę z cheaterami.
ARC Raiders doczekało się dużej aktualizacji, będącej pierwszym etapem zapowiedzianej serii czterech rozszerzeń planowanych do kwietnia. Za przygotowanie nowej zawartości odpowiada Embark Studios. Jednocześnie studio ujawniło plany wdrożenia nowego systemu kar, mającego ograniczyć problem nieuczciwych graczy.
ARC Raiders zmienia podejście do banów
Informacja o zmianach w podejściu do banów pojawiła się w przypisie do notek aktualizacyjnych. Twórcy wyjaśnili, że trwa implementacja progresywnego systemu banów. Zgodnie z jego założeniami pierwsze wykroczenie ma skutkować blokadą konta na 30 dni, kolejne na 60 dni, a dopiero trzecie zakończy się trwałym zakazem dostępu do gry. Permanentny ban ma więc być efektem powtarzających się naruszeń zasad, w tym długotrwałego korzystania z oszustw.
Część odbiorców zwraca uwagę, że system wygląda raczej na ogólną politykę karania za łamanie regulaminu, a nie bezpośrednią reakcję na wykrycie oszustw. W ich ocenie trzyetapowa ścieżka do bana permanentnego może okazać się zbyt pobłażliwa, zwłaszcza w przypadku osób regularnie manipulujących rozgrywką.
Na ten moment Embark Studios nie zapowiedziało zmian w zaprezentowanym modelu kar. Nowy system ma zostać wdrożony w najbliższym czasie, a jego skuteczność będzie prawdopodobnie oceniana już po pierwszych tygodniach funkcjonowania. Przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
