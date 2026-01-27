Highguard przyciągnął tłumy, ale gracze są bezlitośni. Darmowa strzelanka zderza się z falą krytyki

Highguard wystartował z rozmachem, ale gracze szybko wytknęli problemy.

Highguard, darmowa strzelanka PvP od studia Wildlight Entertainment, zadebiutowała na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC. Produkcja zanotowała bardzo solidny start na Steamie, osiągając szczyt na poziomie blisko 98 tysięcy jednocześnie grających użytkowników zaledwie kilka godzin po premierze. Darmowa strzelanka przyciągnęła tłumy, lecz rozczarowała społeczność. Highguard pod ostrzałem graczy Jednocześnie statystyki dotyczące opinii graczy prezentują się znacznie gorzej. Highguard otrzymał na Steamie oceny „w większości negatywne”, co stawia go w gronie najgorzej ocenianych nowości ostatnich tygodni. Spośród ponad 16 tysięcy recenzji tylko 28% użytkowników zdecydowało się polecić grę innym.

Wśród powtarzających się zarzutów pojawia się krytyka formatu rozgrywki 3 na 3. Część graczy uważa, że dostępne mapy zostały zaprojektowane z myślą o większej liczbie uczestników i lepiej sprawdziłyby się w trybach 5 na 5 lub nawet 6 na 6. W recenzjach przewijają się również uwagi dotyczące problemów z dźwiękiem oraz braku wyrazistości arsenału, choć niektórzy przyznają, że sama mechanika strzelania daje satysfakcję. Graczom nie przypadł też do gustu 30 minutowy tutorial okrojony z dialogów.

Kolejnym często podnoszonym tematem jest optymalizacja. Użytkownicy skarżą się na problemy z wydajnością nawet na komputerach przewyższających zalecane wymagania sprzętowe. Negatywne emocje budzi także zastosowanie zabezpieczenia Kernel anti-cheat, które według części społeczności wpływa na stabilność działania gry. Mimo chłodnego odbioru Wildlight Entertainment deklaruje dalsze wsparcie projektu. Studio przedstawiło plan rozwoju na najbliższe dwanaście miesięcy, zapowiadając nową zawartość. Już w lutym ma wystartować drugi epizod, który wprowadzi nowych bohaterów, mapy, bazy, broń oraz wierzchowce. Twórcy zapowiadają także wydarzenia czasowe oraz dodatkowe niespodzianki, licząc na stopniową poprawę wizerunku Highguard.

