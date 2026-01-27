Kirby Air Riders dostało dużą aktualizację. Nowy tryb i poprawki

Kirby Air Riders doczekało się obszernej aktualizacji. Wersja 1.3.0 jest już dostępna i przynosi ze sobą nowy tryb rozgrywki, wsparcie dla funkcji GameShare, a także zmiany balansujące postacie oraz pojazdy.
Kirby Air Riders otrzymuje wsparcie po premierze. Patch 1.3.0 już dostępny
Najważniejszą nowością jest tryb Grand Prix. W jego ramach gracze rywalizują w serii wyścigów, a końcowy zwycięzca wyłaniany jest na podstawie punktów zdobywanych po każdej rundzie. Wraz z Grand Prix do gry trafił również nowy zestaw zasad.
Aktualizacja wprowadza także obsługę GameShare, pozwalającą kilku posiadaczom Nintendo Switch na wspólną zabawę przy użyciu jednej kopii gry, dzięki komunikacji bezprzewodowej. To rozwiązanie znacząco ułatwia lokalną kooperację i rywalizację.
GramTV przedstawia:
Twórcy poświęcili również sporo uwagi balansowi. Oprócz tego patch zawiera dziesiątki poprawek błędów, szczegółowo opisanych w oficjalnych notatkach do aktualizacji.
Wersja 1.3.0 przynosi także drobne, ale odczuwalne usprawnienia jakości rozgrywki. Gracze mogą teraz usuwać indywidualne rekordy dla poszczególnych maszyn w sekcji Personal Best. Zmieniono również sposób wyszukiwania w Machine Market, gdzie zakładkę „popularne” zastąpiono losowym wyborem. Dodatkowo podczas ukończenia trybu Time Attack wyświetlana jest wersja gry, co ułatwia porównywanie wyników uzyskanych przy różnych ustawieniach balansu.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Kirby Air Riders ukazało się 20 listopada 2025 roku. Gra trafiła na Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!