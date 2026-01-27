Kirby Air Riders dostało dużą aktualizację. Nowy tryb i poprawki

Kirby Air Riders doczekało się obszernej aktualizacji. Wersja 1.3.0 jest już dostępna i przynosi ze sobą nowy tryb rozgrywki, wsparcie dla funkcji GameShare, a także zmiany balansujące postacie oraz pojazdy.

Najważniejszą nowością jest tryb Grand Prix. W jego ramach gracze rywalizują w serii wyścigów, a końcowy zwycięzca wyłaniany jest na podstawie punktów zdobywanych po każdej rundzie. Wraz z Grand Prix do gry trafił również nowy zestaw zasad.