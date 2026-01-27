Survivalowe RPG, Pax Dei, chce być „bardziej wyraziste”. Twórcy łatają braki w rzemiośle i czytelności świata

Mainframe Industries kończy darmowy tydzień w Pax Dei.

Rzeczywistość wczesnego dostępu bywa brutalna. Pax Dei ma obecnie na Steamie zaledwie 56% pozytywnych recenzji, co dla twórców „społecznościowego MMO survivalu” jest jasnym sygnałem: czas na konkretne zmiany. Deweloperzy z Mainframe Industries właśnie zapowiedzieli aktualizację, która zamiast rewolucji, przynosi upragnione zmiany. Pax Dei – kolejne nowości zmierzają do RPG-a Największą nowością, która trafi niebawem na serwery testowe, jest mechanika Mistrzowskiego Rzemiosła. Koniec z masowym produkowaniem bezimiennych mieczy, które niczym się od siebie nie różnią. Od teraz wyjątkowo udane próby wytworzenia przedmiotu nie tylko trwale zwiększą jego statystyki, ale też uwiecznią imię rzemieślnika. Co ważne, te bonusy będą sumować się z zaklęciami, co otwiera drogę do tworzenia prawdziwie unikatowego, legendarnego ekwipunku.

Twórcy idą też na rękę tym, którzy mają dość bezmyślnego grindu. Zbalansowano przyznawanie punktów XP w profesjach takich jak kowalstwo czy płatnerstwo. Teraz trudniejsze i droższe receptury dadzą nam odpowiednio więcej doświadczenia. Krótko mówiąc: koniec z marnowaniem cennych surowców na przedmioty, których nikt nie chce, tylko po to, by dobić kolejny poziom.

Chaos w menu zarządzania klanem również ma odejść w niepamięć. Cały interfejs postaci i klanu zostanie przeniesiony na prawy panel, co ma poprawić czytelność podczas rozgrywki. Do gry trafią też nowe komendy i emotki, a także system „Nastrojów” (Moods). Pozwoli on nadać naszej postaci trwały wyraz twarzy, co z pewnością ucieszy fanów odgrywania ról (role-play).

Koniec z „szukaniem igły w stogu siana” Gracze skarżyli się, że znalezienie surowców w gęstej roślinności graniczy z cudem. Deweloperzy posłuchali: Surowce będą większe i bardziej kontrastowe, by łatwiej było je dostrzec na tle krajobrazu.

Roślinność dekoracyjna zostanie stonowana, aby nie odciągała uwagi od tego, co istotne.

Renderowanie doczeka się optymalizacji, co powinno przełożyć się na większą liczbę klatek na sekundę podczas potyczek. Darmowy tydzień przyciągnął do gry sporą grupę nowych osób (aktywność skoczyła do poziomu 2–4 tysięcy graczy jednocześnie). Jeśli spodobało Wam się budowanie średniowiecznego imperium, to do 2 lutego możecie kupić Pax Dei z 40-procentową zniżką – gra kosztuje obecnie 59,40 zł.