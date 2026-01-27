Zaloguj się lub Zarejestruj

Wardogs to czarny koń gatunku? Twórcy Battalion 1944 rzucają wyzwanie Battlefieldowi 6

Mikołaj Berlik
2026/01/27 19:30
0
0

Sieciowa strzelanka imponuje na materiale.

Rzucenie rękawicy Battlefieldowi 6 wymaga bardzo dużo odwagi oraz wysiłku. Twórcy Battalion 1944 ze studia Bulkhead Interactive mają jednak asa w rękawie w postaci projektu Wardogs. Choć do tej pory o grze wiedzieli nieliczni, publikacja pierwszego zapisu rozgrywki przez youtuberkę TheCadWoman sprawiła, że o tym tytule nagle zrobiło się głośno.

Wardogs
Wardogs

Wardogs – trzy frakcje i 100 graczy na Unreal Engine 5

Wardogs nie chce być kolejną kopią trybu Conquest. Gra wprowadza kilka świeżych rozwiązań, które mogą wywrócić znany nam schemat rozgrywki do góry nogami:

  • Bitwy trzech armii: nie zobaczymy starć „niebiescy vs czerwoni”. W Wardogs na mapie rywalizują trzy drużyny jednocześnie, co drastycznie zmienia dynamikę frontu i wymusza bardziej taktyczne podejście.
  • Skala: Na jednej mapie pomieści się do 100 graczy.
  • Pełny arsenał: Do dyspozycji otrzymamy nie tylko piechotę, ale też czołgi i śmigłowce. Wszystko to na silniku Unreal Engine 5.

Deweloperzy celują w bardzo konkretny poziom realizmu. Wardogs ma być bardziej wymagający i „cięższy” niż produkcje EA, ale jednocześnie bardziej przystępny niż brutalne Hell Let Loose.

GramTV przedstawia:

To, co wyróżnia grę, to połączenie systemu destrukcji otoczenia (choć wciąż czekamy na szczegóły) z mechaniką budowania. Gracze będą mogli stawiać barykady z worków z piaskiem czy inne struktury obronne, co nadaje starciom niemal inżynieryjnego sznytu. Co ważne dla fanów klasyki: twórcy odcinają się od mody na tryby Battle Royale czy Extraction Shooter. Tutaj liczy się klasyczna walka o dominację na mapie.

Plan wydawniczy jest jasny. W 2026 roku doczekamy się premiery wczesnego dostępu na Steamie, a rok później ujrzymy pełną wersję – także na konsolach nowej generacji. Więcej informacji znajduje się na stronie gry.

Tagi:

News
PC
Steam
strzelanka
wczesny dostęp
YouTube
youtuber
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112