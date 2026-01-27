Wardogs to czarny koń gatunku? Twórcy Battalion 1944 rzucają wyzwanie Battlefieldowi 6

Rzucenie rękawicy Battlefieldowi 6 wymaga bardzo dużo odwagi oraz wysiłku. Twórcy Battalion 1944 ze studia Bulkhead Interactive mają jednak asa w rękawie w postaci projektu Wardogs. Choć do tej pory o grze wiedzieli nieliczni, publikacja pierwszego zapisu rozgrywki przez youtuberkę TheCadWoman sprawiła, że o tym tytule nagle zrobiło się głośno.
Wardogs – trzy frakcje i 100 graczy na Unreal Engine 5
Wardogs nie chce być kolejną kopią trybu Conquest. Gra wprowadza kilka świeżych rozwiązań, które mogą wywrócić znany nam schemat rozgrywki do góry nogami:
- Bitwy trzech armii: nie zobaczymy starć „niebiescy vs czerwoni”. W Wardogs na mapie rywalizują trzy drużyny jednocześnie, co drastycznie zmienia dynamikę frontu i wymusza bardziej taktyczne podejście.
- Skala: Na jednej mapie pomieści się do 100 graczy.
- Pełny arsenał: Do dyspozycji otrzymamy nie tylko piechotę, ale też czołgi i śmigłowce. Wszystko to na silniku Unreal Engine 5.
