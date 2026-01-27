MGS Delta: Snake Eater z nową łatką. Konami naprawia literówki, podczas gdy moderzy naprawiają grę

Rzeczywistość jest taka, że łatka 1.2.4 to klasyczny „zapychanie dziur”, o których nikt nie wiedział. Konami nie rozpieszcza nas detalami, a oficjalny changelog jest bardzo oszczędny.

Niestety, Virtuos Games (studio odpowiedzialne za port) wciąż ignoruje najbardziej palące problemy wersji PC.

Graczom PC przypominamy o dwóch ważnych faktach, o których deweloperzy nie mają pojęcia, lub też jeszcze nie znaleźli czasu na zajęcie się nimi. Tytuł cały czas posiada zablokowaną liczbę klatek na sekundę, lecz szczęście możemy sięgnąć po nieoficjalne rozwiązanie problemu, czyli mod MGSDeltaFix odblokowujący framerate. Hardware Lumen to wciąż „ukryta funkcja”: W ustawieniach gry nadal nie znajdziecie przełącznika dla sprzętowego Lumenu. Musicie grzebać w plikach konfiguracyjnych.

Ważne ostrzeżenie: Jeśli włączycie Hardware Lumen w plikach, pamiętajcie, by wyłączyć go przed walką z Volginem. Gra w tym momencie regularnie wywala do pulpitu.