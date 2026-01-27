MGS Delta: Snake Eater z nową łatką. Konami naprawia literówki, podczas gdy moderzy naprawiają grę

Konami wypuściło właśnie aktualizację 1.2.4 do Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Rzeczywistość jest taka, że łatka 1.2.4 to klasyczny „zapychanie dziur”, o których nikt nie wiedział. Konami nie rozpieszcza nas detalami, a oficjalny changelog jest bardzo oszczędny.
MGS Delta: Snake Eater – aktualizacja gry
Według oficjalnych informacji, patch przynosi:
Drobne poprawki tekstów.
Niewielkie poprawki błędów i regulacje: Konami nie wyjaśniło, co dokładnie „wyregulowano”.
Niestety, Virtuos Games (studio odpowiedzialne za port) wciąż ignoruje najbardziej palące problemy wersji PC.
Graczom PC przypominamy o dwóch ważnych faktach, o których deweloperzy nie mają pojęcia, lub też jeszcze nie znaleźli czasu na zajęcie się nimi. Tytuł cały czas posiada zablokowaną liczbę klatek na sekundę, lecz szczęście możemy sięgnąć po nieoficjalne rozwiązanie problemu, czyli mod MGSDeltaFix odblokowujący framerate. Hardware Lumen to wciąż „ukryta funkcja”: W ustawieniach gry nadal nie znajdziecie przełącznika dla sprzętowego Lumenu. Musicie grzebać w plikach konfiguracyjnych.
Ważne ostrzeżenie: Jeśli włączycie Hardware Lumen w plikach, pamiętajcie, by wyłączyć go przed walką z Volginem. Gra w tym momencie regularnie wywala do pulpitu.
Jeśli macie w domu potężnego PC, Snake Eater i tak działa u Was pewnie świetnie. Gorzej z posiadaczami średnich i słabszych konfiguracji – optymalizacja w patchu 1.2.4 nie drgnęła. Jeśli nie chcecie korzystać z DLSS lub FSR, tytuł może stanowić dla komputera większy problem.
Wygląda na to, że Konami uznało MGS Delta: Snake Eater za „wystarczająco dobre” i na większe wsparcie techniczne na PC nie mamy już co liczyć.
