ARC Raiders wkracza w kolejny etap rozwoju. Aktualizacja Headwinds to dopiero początek planów

ARC Raiders nie zwalnia tempa. Tytuł szybko wyrósł na jedną z najpopularniejszych premier 2025 roku, skutecznie przyciągając zarówno stałych fanów gatunku, jak i nowych graczy. Po listopadowej aktualizacji North Line, wprowadzającej nową mapę Stella Montis oraz kolejnych przeciwników ARC, oraz grudniowym Cold Snap, który odmienił lokacje zimową aurą, nadszedł czas na kolejne istotne zmiany. Już dziś, 27 stycznia, do gry trafi Headwinds Update, trzecia duża aktualizacja ARC Raiders, skupiająca się przede wszystkim na usprawnieniu matchmakingu oraz zwiększeniu intensywności starć.

Nowa aktualizacja ARC Raiders. Headwinds już dzisiaj trafia do graczy

Jedną z nowości będą dodatkowe opcje dobierania graczy. Twórcy wprowadzają otwarte grupy, dzięki którym znajomi będą mogli dołączać pomiędzy kolejnymi meczami, a także bezpośrednie zaproszenia do drużyny wysyłane z poziomu gry. Najbardziej wymagającą nowością okaże się jednak tryb Solo kontra Squady, dostępny dla graczy po osiągnięciu czterdziestego poziomu. Samotni śmiałkowie, którzy zdecydują się na walkę z pełnymi zespołami, otrzymają bonusowe doświadczenie jako rekompensatę za wyższy poziom trudności.