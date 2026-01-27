Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders wkracza w kolejny etap rozwoju. Aktualizacja Headwinds to dopiero początek planów

Patrycja Pietrowska
2026/01/27 09:30
0
0

ARC Raiders dostaje powiew świeżości.

ARC Raiders nie zwalnia tempa. Tytuł szybko wyrósł na jedną z najpopularniejszych premier 2025 roku, skutecznie przyciągając zarówno stałych fanów gatunku, jak i nowych graczy. Po listopadowej aktualizacji North Line, wprowadzającej nową mapę Stella Montis oraz kolejnych przeciwników ARC, oraz grudniowym Cold Snap, który odmienił lokacje zimową aurą, nadszedł czas na kolejne istotne zmiany. Już dziś, 27 stycznia, do gry trafi Headwinds Update, trzecia duża aktualizacja ARC Raiders, skupiająca się przede wszystkim na usprawnieniu matchmakingu oraz zwiększeniu intensywności starć.

ARC Raiders
ARC Raiders

Nowa aktualizacja ARC Raiders. Headwinds już dzisiaj trafia do graczy

Jedną z nowości będą dodatkowe opcje dobierania graczy. Twórcy wprowadzają otwarte grupy, dzięki którym znajomi będą mogli dołączać pomiędzy kolejnymi meczami, a także bezpośrednie zaproszenia do drużyny wysyłane z poziomu gry. Najbardziej wymagającą nowością okaże się jednak tryb Solo kontra Squady, dostępny dla graczy po osiągnięciu czterdziestego poziomu. Samotni śmiałkowie, którzy zdecydują się na walkę z pełnymi zespołami, otrzymają bonusowe doświadczenie jako rekompensatę za wyższy poziom trudności.

Headwinds wprowadzi również zmiany w lokacji Buried City. Nowy, rotacyjny warunek mapy sprawi, że stada ptaków będą zostawiać cenne przedmioty. Znajdą się one między innymi na dachach i kominach budynków. Potencjalne zdobycze zwiększają też prawdopodobieństwo spotkania innych graczy.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja Headwinds otwiera serię dużych rozszerzeń zaplanowanych na 2026 rok. W lutym gra otrzyma update Shrouded Sky z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i nowym przeciwnikiem ARC, w marcu zadebiutuje Flashpoint, a w kwietniu Riven Tides, które doda zupełnie nową mapę. Taki harmonogram jasno pokazuje, że Embark Studios zamierza konsekwentnie rozwijać ARC Raiders i utrzymywać wysoki poziom zaangażowania społeczności w kolejnych miesiącach.

ARC Raiders
ARC Raiders

Przypomnijmy, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/arc-raiders-update-january-2026-headwinds/

Tagi:

News
aktualizacja
strzelanka
PvP
PvE
nowości
ARC Raiders
Embark Studios
mapa drogowa
strzelanka ewakuacyjna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112