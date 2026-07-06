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Chaos w Xboksie. Co dalej z OD, nowym horrorem Kojimy?

Maciej Petryszyn
2026/07/06 15:45
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Ostatnie doniesienia zdecydowanie mogą niepokoić tych, którzy czekają na wydane przez XBOXA gry. Wygląda bowiem na to, że przynajmniej część z nich może nie powstać.

W sieci pojawiło się już kilka tytułów, które mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Chociaż w przypadku omawianego tytułu nie powinno tak być.

OD
OD

Co dalej z nowym projektem Kojimy?

Przypomnijmy, że kilka lat temu nawiązanie współpracy ogłosili właśnie XBOX oraz legendarny Hideo Kojima. Owocem wspólnych działań miała być zupełnie nowa gra – tajemniczy horror o równie tajemniczej nazwie OD. – Chciałem zrobić coś nowego. Chciałem zrobić coś innego. Miałem tę koncepcję OD, odkąd pracowałem nad Death Stranding, i pracowałem nad nią zupełnie sam. Nie mogę ujawnić zbyt wielu szczegółów, ale to coś, czego nikt nigdy wcześniej nie widział. Nowy system gry. Przedstawiałem ten pomysł wielu osobom, dużym firmom, a także tym dopiero wschodzącym. Wszystkie mówiły to samo. Twierdziły, że jestem szalony i że kompletnie nie rozumieją tej koncepcji – że nie będą w stanie tego zrobić – przyznał niedawno Japończyk.

GramTV przedstawia:

Niemniej w świetle ostatniego resetu, do którego podobno ma dojść w gamingowym dziale Microsoftu, pojawiły się obawy o bezpieczeństwo OD. Podobno jednak kompletnie niepotrzebne, bo, jak zapewnia Wesley Yin-Poole z IGN, tytuł Kojimy nie jest zagrożony. – [Gra – przyp. red.] wciąż powstaje w studiu Kojima Productions i przy udziale wydawniczym XBOX, nawet w momencie, gdy Microsoft ponownie ocenia swoje inwestycje w gry wideo – stwierdził Yin-Poole. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy gracze martwią się o to, czy produkcja japońskiego twórcy ujrzy światło dzienne. Podobne rozterki pojawiły się już rok temu przy okazji masowych zwolnień w MS.

Nie wszyscy mają jednak tyle samo szczęścia. Dopiero co przecież ogłoszono, iż XBOX zerwał umowę partnerską z IO Interactive, w ramach której miał powstać Project Fantasy. Dodatkowo pojawiły się wątpliwości co do przyszłości takich tytułów, jak Senua czy też Marvel’s Blade.

Źródło:https://insider-gaming.com/hideo-kojimas-od-is-reportedly-safe-from-planned-xbox-cuts/

Tagi:

News
Hideo Kojima
Kojima Productions
horror
Xbox
OD
ING
Wesley Yin-Poole
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112