Chaos w Xboksie. Co dalej z OD, nowym horrorem Kojimy?

Ostatnie doniesienia zdecydowanie mogą niepokoić tych, którzy czekają na wydane przez XBOXA gry. Wygląda bowiem na to, że przynajmniej część z nich może nie powstać.

W sieci pojawiło się już kilka tytułów, które mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Chociaż w przypadku omawianego tytułu nie powinno tak być.

Co dalej z nowym projektem Kojimy?

Przypomnijmy, że kilka lat temu nawiązanie współpracy ogłosili właśnie XBOX oraz legendarny Hideo Kojima. Owocem wspólnych działań miała być zupełnie nowa gra – tajemniczy horror o równie tajemniczej nazwie OD. – Chciałem zrobić coś nowego. Chciałem zrobić coś innego. Miałem tę koncepcję OD, odkąd pracowałem nad Death Stranding, i pracowałem nad nią zupełnie sam. Nie mogę ujawnić zbyt wielu szczegółów, ale to coś, czego nikt nigdy wcześniej nie widział. Nowy system gry. Przedstawiałem ten pomysł wielu osobom, dużym firmom, a także tym dopiero wschodzącym. Wszystkie mówiły to samo. Twierdziły, że jestem szalony i że kompletnie nie rozumieją tej koncepcji – że nie będą w stanie tego zrobić – przyznał niedawno Japończyk.