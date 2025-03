Heroes of Might & Magic: Olden Era w nowym zwiastunie z rozgrywką. Twórcy zapraszają do otwartych testów

Chętni mogą wziąć udział w darmowych otwartych testach najnowszych „Hirołsów”.

Studio Unfrozen nie zwalnia tempa i regularnie publikuje nowe materiały z nadchodzącego Heroes of Might & Magic: Olden Era. Niedawno mogliśmy zobaczyć szczegółową prezentację frakcji Rój, w której przedstawiono i opisano wszystkie zdolności i statystyki dostępnych jednostek, a przed kilkoma dniami pojawiło się nowe wideo, w którym zaprezentowano pierwsze mapy do rozgrywki z botami oraz innymi graczami. Deweloperzy długo nie kazali nam czekać na kolejne materiały i opublikowali najnowszy zwiastun z fragmentami rozgrywki. Heroes of Might & Magic: Olden Era – zwiastun i zaproszenie do testów Na poniższym trailerze możemy zobaczyć kilka ujęć pochodzących z samej gry. Krótki zwiastun z Heroes of Might & Magic: Olden Era prezentuje kilka różnych map, a także pól bitew, na których będziemy toczyć boje z jednostkami przeciwnikami. Nie zabrakło również zaprezentowania księgi z czarami, czy też zamków poszczególnych frakcji.

Wisienką na torcie jest zaproszenie do otwartych i darmowych testów jednego z dostępnych trybów w Heroes of Might & Magic: Olden Era. Na Steam można już poprosić o dostęp do testów trybu Arena. Unfrozen ostrzega jednak graczy, że liczba miejsc jest ograniczona. Testy rozpoczną się 17 marca i potrwają przez niecałe dwa tygodnie. Prosiliście nas o możliwość wypróbowania Olden Era, więc oto jesteśmy — od dziś otwieramy zapisy do naszego trybu Arena! Pospieszcie się jednak, ponieważ przyjmiemy tylko ograniczoną liczbę osób – kto pierwszy, ten lepszy! Testy Areny rozpoczną się 17 marca i potrwają do około 28 marca. Do zobaczenia na Arenie!

W Heroes of Might & Magic: Olden Era wybierzemy jedną z sześciu dostępnych na premierę frakcji. Oprócz wspomnianego wyżej Lochu pojawią się również Nekropolia, Zamek, Rój, Sylvan oraz tajemnicza szósta frakcja. Heroes of Might & Magic: Olden Era zaoferuje tradycyjną oprawę graficzną, ale z wieloma elementami stworzonymi w 3D, takimi jak trójwymiarowe modele w miastach, na placu bitew oraz mapie przygody. Produkcja będzie stawiała na klasyczną kamerę, bez rozwiązań znanych z szóstej i siódmej odsłony. Powrócą również heksagony na polu bitwy, które zastąpią kwadratowe pola z Heroes of Might and Magic 7. Przypomnijmy, że gra zadebiutuje we wczesnym dostępie w 2025 roku. Produkcja ukaże się początkowo wyłącznie na Steam.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.