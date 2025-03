Heroes of Might & Magic: Olden Era w nowym materiale. Tym razem szczegółowa prezentacja jednostek

Unfrozen udostępniło nowe szczegóły Heroes of Might & Magic: Olden Era, skupiając się zaprezentowaniu jednostek jednej z frakcji.

Już w tym roku doczekamy się premiery Heroes of Might & Magic: Olden Era, czyli zupełnie nowej odsłony popularnej serii Ubisoftu, za które tym razem odpowiada studio Unfrozen. O statnio deweloperzy zaprezentowali pierwszą nową frakcję, czyli Ul, której wcześniej w popularnych „Hirołsach” nie było. Twórcy mają w zanadrzu jeszcze jednego asa w rękawie i wciąż nie ujawniono, szóstej, tajemniczej frakcji. Teraz powrócili do omawiania Lochu, aby zaprezentować materiał ze szczegółami jednostek.

W Heroes of Might & Magic: Olden Era wybierzemy jedną z sześciu dostępnych na premierę frakcji. Oprócz wspomnianego Lochu i Ula pojawią się również Nekropolia, Zamek, Sylvan oraz tajemnicza szósta frakcja.

Heroes of Might & Magic: Olden Era zaoferuje tradycyjną oprawę graficzną, ale z wieloma elementami stworzonymi w 3D, takimi jak trójwymiarowe modele w miastach, na placu bitew oraz mapie przygody. Produkcja będzie stawiała na klasyczną kamerę, bez rozwiązań znanych z szóstej i siódmej odsłony. Powrócą również heksagony na polu bitwy, które zastąpią kwadratowe pola z Heroes of Might and Magic 7.

Przypomnijmy, że gra zadebiutuje we wczesnym dostępie w 2025 roku. Produkcja ukaże się początkowo wyłącznie na Steam.