Heroes of Might & Magic: Olden Era na nowej rozgrywce. Na takich mapach stoczymy epickie boje

Deweloperzy z Unfrozen nie zwalniają tempa i prezentują kolejny materiał z Heroes of Might & Magic: Olden Era. Dopiero co mogliśmy zobaczyć szczegółową prezentację frakcji Rój, w której przedstawiono i opisano wszystkie zdolności i statystyki dostępnych jednostek, a do sieci właśnie trafił następny film, który prezentują rozgrywkę i ujawnia wzory map, które znajdą się w grze. Na poniższym filmie studio pokazało kilka przykładowych szablonów map, na których będzie można rozegrać bitwy nie tylko w trybie PvE, ale również z innymi graczami w PVP.

Heroes of Might & Magic: Olden Era – prezentacja pierwszych map

Fani poprzednich odsłon Heroes of Might & Magic znajdą tu coś dla siebie i nie zabraknie bardziej klasycznych map, jak Mlyn do zabawy 1v1, gdzie gracze będą dysponowali początkowo aż trzema zamkami i maksymalnie dziesięcioma bohaterami. Kolejną omówioną areną było Jebus Cross, gdzie gracze otrzymają na początek dostęp tylko do jednego zamku, a strefa ze skarbem będzie niezwykle wymagająca, ale jej zdobycie pozwoli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.