Henry Cavill zrezygnował z roli Wiedźmina już podczas prac nad 2. sezonem? Fani nie wierzą w pomyłkę Netflixa

To rzuca zupełnie nowe światło na zatrudnienie Liama Hemswortha do roli Geralta.

Na początku tego tygodnia Netflix zaprezentował pierwszy pełny zwiastun czwartego sezonu Wiedźmina. Stało się to niedługo po tym, jak ekipa zakończyła zdjęcia do finałowej serii serialu. Wraz z premierą materiału promocyjnego do sieci trafił obszerny artykuł dla Tudum, portalu prowadzonego przez Netflixa, w tym wywiad z Liamem Hemsworthem, który szybko przyciągnął uwagę nie tylko zapowiedzią fabuły, lecz także kontrowersyjnym fragmentem na temat obsady głównej roli. Chwilę po publikacji artykuł został zmieniony, ale fani zdążyli wychwycić szczegóły, które ponownie rozbudziły spekulacje wokół odejścia Henry’ego Cavilla z produkcji. Wiedźmin – Henry Cavill zrezygnował z serialu Netflixa jeszcze w 2020 roku? Brytyjski aktor wcielał się w postać Geralta z Rivii od pierwszego sezonu serialu. W 2022 roku ogłosił jednak, że rozstaje się z projektem po trzeciej odsłonie, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Wkrótce potem Netflix poinformował, że jego następcą będzie Liam Hemsworth, znany m.in. z Igrzysk śmierci. Teraz okazuje się jednak, że decyzja o jego angażu mogła zapaść znacznie wcześniej, niż wcześniej zakładano. Wczytywanie ramki mediów.

W pierwotnej wersji artykułu znalazła się informacja, że przygoda Hemswortha z Wiedźminem rozpoczęła się od telefonicznej propozycji w 2020 roku, a więc jeszcze na etapie prac nad drugim sezonem serialu. Aktor zdradził w rozmowie, że początkowo miał wątpliwości, czy przyjąć taką ofertę. Na początku byłem dość niepewny. To dość nietypowa sytuacja, kiedy ktoś prosi cię o wejście w połowie serialu i przejęcie roli głównego bohatera. Ale jako fan gry czułem, że mogę wnieść do tej historii coś naprawdę ciekawego – powiedział Liam Hemsworth. Kilka godzin po publikacji data została zmieniona na 2022 rok. Mimo to wielu fanów nie uwierzyło w zwykłą pomyłkę redakcyjną. Od dawna w sieci krążyły spekulacje, że odejście Cavilla mogło być bardziej skomplikowane, niż sugerowały oficjalne komunikaty. Według niektórych teorii aktor miał nie być zadowolony z kierunku, w jakim zmierza fabuła serialu, i oczekiwał większej wierności wobec książek Andrzeja Sapkowskiego.

Showrunnerka produkcji Lauren Hissrich odniosła się do tej sytuacji w jednym z najnowszych wywiadów, podkreślając, że decyzja o rozstaniu była obopólna: Miał plany dotyczące innych ról, którym chciał się całkowicie poświęcić. Nie można zmuszać kogoś, by robił coś, czego nie chce. Dlatego była to bardzo harmonijna decyzja – powiedziała. W obsadzie nowej serii, obok Hemswortha, pojawią się m.in.: Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerbergu, Freya Allan jako Ciri, Joey Batey jako Jaskier, Laurence Fishburne jako Regis, Meng’er Zhang jako Milva, Sharlto Copley jako Leo Bonhart oraz James Purefoy jako Skellen. Przypomnijmy, że premiera czwartego sezonu Wiedźmina została zaplanowana na 30 października.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.