Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec Wiedźmina. Wielka przygoda od Netflixa dobiega końca, a na finałowy sezon nie będziemy musieli długo czekać

Radosław Krajewski
2025/10/01 12:45
1
0

Kończy się kolejna wieloletnia seria Netflixa.

Przygoda Netfliksa z adaptacją prozy Andrzeja Sapkowskiego powoli dobiega końca. Po ośmiu latach od pierwszej zapowiedzi serialu i siedmiu latach od rozpoczęcia zdjęć, ekipa zakończyła właśnie prace na planie finałowego sezonu Wiedźmina. Ostatnie ujęcia powstały w Longcross Studios, które od dłuższego czasu stanowiło główną bazę produkcji.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – zakończono zdjęcia do piątego sezonu

Wszystko zaczęło się w maju 2017 roku, kiedy Netflix oficjalnie ogłosił, że pracuje nad serialową adaptacją przygód Geralta z Rivii. Pierwszy klaps padł jesienią 2018 roku w Budapeszcie, gdzie Henry Cavill wcielał się w Białego Wilka. Z czasem produkcja przeniosła się do Wielkiej Brytanii, a w rolę głównego bohatera na ostatnie dwa sezony wszedł Liam Hemsworth.

Nie dziwi więc, że zakończenie prac na planie wzbudziło wiele emocji zarówno wśród twórców, jak i aktorów. W kolejnych dniach widzowie mogą spodziewać się licznych wpisów i wspomnień publikowanych przez obsadę w mediach społecznościowych.

Freya Allan, od początku wcielająca się w Ciri, podzieliła się na Instagramie krótkim, ale wymownym komentarzem:

To, co rozpoczęło się siedem lat temu, właśnie dobiegło końca.

Wiedźmin
Wiedźmin

GramTV przedstawia:

Choć wciąż istnieje możliwość, że w najbliższych miesiącach pojawią się dogrywki, zasadnicza część produkcji została już zakończona. To definitywny sygnał, że jesteśmy świadkami końca pewnej ery.

Tym samym na piąty, finałowy sezon Wiedźmina nie będziemy musieli długo czekać. Twórcy potrzebują od 8 do 10 miesięcy, aby zakończyć etap postprodukcji. To oznacza, że kolejne odcinki będą gotowe już w wakacje przyszłego roku. Tym samym premiery możemy spodziewać się w okresie sierpień-październik 2026 roku.

Obecnie fani czekają na premierę czwartego sezonu, który został wyznaczony na 30 października. To właśnie w nich zadebiutuje Liam Hemsworth w roli Geralta z Rivii, a niedawno showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich, ujawniła powody odejścia Henry’ego Cavill z Wiedźmina. Dowiedzieliśmy się również, że w nowych odcinkach pojawią się elementy inspirowane Wiedźminem 3 od CD Projekt Red.

Źródło:https://redanianintelligence.com/2025/09/30/final-season-of-the-witcher-wraps-filming/

Tagi:

Popkultura
Wiedźmin
serial
Netflix
fantasy
streaming
The Witcher
ekranizacja
Freya Allan
koniec zdjęć
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:48

Koniec wspaniałej ery...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112