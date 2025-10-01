Koniec Wiedźmina. Wielka przygoda od Netflixa dobiega końca, a na finałowy sezon nie będziemy musieli długo czekać

Kończy się kolejna wieloletnia seria Netflixa.

Przygoda Netfliksa z adaptacją prozy Andrzeja Sapkowskiego powoli dobiega końca. Po ośmiu latach od pierwszej zapowiedzi serialu i siedmiu latach od rozpoczęcia zdjęć, ekipa zakończyła właśnie prace na planie finałowego sezonu Wiedźmina. Ostatnie ujęcia powstały w Longcross Studios, które od dłuższego czasu stanowiło główną bazę produkcji. Wiedźmin – zakończono zdjęcia do piątego sezonu Wszystko zaczęło się w maju 2017 roku, kiedy Netflix oficjalnie ogłosił, że pracuje nad serialową adaptacją przygód Geralta z Rivii. Pierwszy klaps padł jesienią 2018 roku w Budapeszcie, gdzie Henry Cavill wcielał się w Białego Wilka. Z czasem produkcja przeniosła się do Wielkiej Brytanii, a w rolę głównego bohatera na ostatnie dwa sezony wszedł Liam Hemsworth.

Nie dziwi więc, że zakończenie prac na planie wzbudziło wiele emocji zarówno wśród twórców, jak i aktorów. W kolejnych dniach widzowie mogą spodziewać się licznych wpisów i wspomnień publikowanych przez obsadę w mediach społecznościowych. Freya Allan, od początku wcielająca się w Ciri, podzieliła się na Instagramie krótkim, ale wymownym komentarzem: To, co rozpoczęło się siedem lat temu, właśnie dobiegło końca.

Choć wciąż istnieje możliwość, że w najbliższych miesiącach pojawią się dogrywki, zasadnicza część produkcji została już zakończona. To definitywny sygnał, że jesteśmy świadkami końca pewnej ery. Tym samym na piąty, finałowy sezon Wiedźmina nie będziemy musieli długo czekać. Twórcy potrzebują od 8 do 10 miesięcy, aby zakończyć etap postprodukcji. To oznacza, że kolejne odcinki będą gotowe już w wakacje przyszłego roku. Tym samym premiery możemy spodziewać się w okresie sierpień-październik 2026 roku. Obecnie fani czekają na premierę czwartego sezonu, który został wyznaczony na 30 października. To właśnie w nich zadebiutuje Liam Hemsworth w roli Geralta z Rivii, a niedawno showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich, ujawniła powody odejścia Henry’ego Cavill z Wiedźmina. Dowiedzieliśmy się również, że w nowych odcinkach pojawią się elementy inspirowane Wiedźminem 3 od CD Projekt Red. Andrzej Sapkowski wytyka błąd w Wiedźminie od CD Projekt RED. „Uczepili się tego”

