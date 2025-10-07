Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin na pełnym akcji zwiastunie. Netflix przypomina o premierze 4. sezonu

Mikołaj Ciesielski
2025/10/07 18:25
Liam Hemsworth debiutuje w roli Geralta z Rivii.

Kilka dni temu informowaliśmy, że zakończono prace na planie finałowego sezonu Wiedźmina. Jeszcze w tym miesiącu fani przygód Geralta z Rivii będą natomiast mogli obejrzeć 4. sezon produkcji Netflixa. Popularna platforma streamingowa postanowiła przypomnieć miłośnikom Białego Wilka o nadchodzącej premierze nowych odcinków i opublikowała nowy zwiastun ekranizacji książek Andrzeja Sapkowskiego.

Liam Hemsworth jako Geralt w serialu Wiedźmin
Netflix prezentuje nowy zwiastun 4. sezonu serialu Wiedźmin

Najnowszy materiał promocyjny 4. sezonu Wiedźmina pokazuje, jak Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii radzi sobie w starciu z potworami i innymi przeciwnikami. Zwiastun pozwala również rzucić okiem na towarzyszy Białego Wilka, którzy wspólnie z nim wyruszają na poszukiwania Ciri. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele zarysowują się coraz wyraźniej, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, gotowych do nich dołączyć. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć na dobre… – czytamy w opisie zwiastuna.

Na koniec przypomnijmy, że 4. sezon Wiedźmina zadebiutuje 30 października 2025 roku, a więc za nieco ponad trzy tygodnie. Zadebiutuje w nim Liam Hemsworth w roli Geralta z Rivii, który zastąpił Henry’ego Cavilla. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się również, że w nowych odcinkach pojawią się elementy inspirowane Wiedźminem 3 od CD Projekt RED.

Popkultura
trailer
zwiastun
Wiedźmin
Netflix
fantasy
streaming
The Witcher
nowy sezon
Liam Hemsworth
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 18:48

"Look how they massacred my boy"...




