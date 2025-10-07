Wiedźmin na pełnym akcji zwiastunie. Netflix przypomina o premierze 4. sezonu

Kilka dni temu informowaliśmy, że zakończono prace na planie finałowego sezonu Wiedźmina. Jeszcze w tym miesiącu fani przygód Geralta z Rivii będą natomiast mogli obejrzeć 4. sezon produkcji Netflixa. Popularna platforma streamingowa postanowiła przypomnieć miłośnikom Białego Wilka o nadchodzącej premierze nowych odcinków i opublikowała nowy zwiastun ekranizacji książek Andrzeja Sapkowskiego.

Netflix prezentuje nowy zwiastun 4. sezonu serialu Wiedźmin

Najnowszy materiał promocyjny 4. sezonu Wiedźmina pokazuje, jak Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii radzi sobie w starciu z potworami i innymi przeciwnikami. Zwiastun pozwala również rzucić okiem na towarzyszy Białego Wilka, którzy wspólnie z nim wyruszają na poszukiwania Ciri. Całość znajdziecie na dole wiadomości.