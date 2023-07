Helldivers 2 z przybliżoną datą premiery? Insider ujawnia potencjalny termin

Wspomniany termin nie został wcześniej ujawniony. W dotychczasowych zwiastunach i informacjach prasowych informowano bowiem jedynie, że Helldivers 2 ma ukazać się w 2023 roku. Niewykluczone więc, że Sony nieco się pospieszyło i przez przypadek zdradziło, kiedy możemy spodziewać się debiutu wspomnianej produkcji. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalną datę premiery.

Na koniec warto przypomnieć, że Helldivers 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5. Nadchodząca produkcja Arrowhead Game Studios jest kontynuacją ciepło przyjętego Helldivers z 2015 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Helldivers – recenzja.