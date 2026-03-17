Helldivers 2 nie daje odpocząć fanom. Już za kilka dni zobaczymy więcej nowości

Oto co wiemy o nadchodzącej aktualizacji, której premiera zaplanowana jest na 20 marca. Pojawią się Iluminaci – nowe zagrożenie i jednostki, po miesiącach dominacji Automatów i Terminidów, trzecia frakcja doczekała się znaczącego rozszerzenia swoich szeregów. Na oficjalnym materiale zaprezentowano nowe jednostki – potężne, wysokie maszyny kroczące pilotowane przez pojedynczych Iluminatów. To odpowiedź tej rasy na ciężki sprzęt Super Ziemi.
Spodziewamy się także nowych planet i planet świątynnych. Gracze spekulują o debiucie unikalnych biomów wypełnionych obcą architekturą. Możemy spodziewać się lokacji pełnych majestatycznych struktur i ruin, które pełnią rolę baz operacyjnych tej technologicznie zaawansowanej rasy. Nie zabraknie ekstremalnych warunków pogodowych: walkę utrudnią nowe zjawiska, takie jak zabójcze burze, które mogą dezaktywować tarcze helldiverów lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia.
Z najciemniejszych zakątków naszej galaktyki wyłania się nowa tajemnica – SZOKUJĄCE wydarzenia zagrażają bezpieczeństwu Super Ziemi. TAJEMNICZE stworzenia czają się w cieniu, a DZIWNA technologia budzi się do życia, zagrażając samej idei demokracji kontrolowanej.
Helldivers 2 pojawiło się 8 lutego 2024 i jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Jak już wspominaliśmy, aktualizacja trafi na serwery 20 marca.
