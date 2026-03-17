Helldivers 2 nie daje odpocząć fanom. Już za kilka dni zobaczymy więcej nowości

Deweloperzy z Arrowhead Game Studios nie dają odpocząć helldiverom – po lutowej, niezwykle wymagającej ofensywie na Cyberstan, gdzie do walki powróciły Cyborgi, przyszedł czas na kolejny front. Tym razem potężne uderzenie szykują Iluminaci.

Helldivers 2 – kolejna łatka już w drodze

Oto co wiemy o nadchodzącej aktualizacji, której premiera zaplanowana jest na 20 marca. Pojawią się Iluminaci – nowe zagrożenie i jednostki, po miesiącach dominacji Automatów i Terminidów, trzecia frakcja doczekała się znaczącego rozszerzenia swoich szeregów. Na oficjalnym materiale zaprezentowano nowe jednostki – potężne, wysokie maszyny kroczące pilotowane przez pojedynczych Iluminatów. To odpowiedź tej rasy na ciężki sprzęt Super Ziemi.