HBO Max podnosi cenę abonamentu na pierwszym rynku. Bez żadnych zapowiedzi

HBO Max po raz pierwszy od czasu wprowadzenia na rynek ponad dwa lata temu podniosło cenę swojego abonamentu na rynku amerykańskim. Warner Bros. Discovery poinformowało, że cena miesięcznej subskrypcji wzrośnie z 14,99 dolarów do 15,99 dolarów (plus obowiązujące podatki). To wzrost wynoszący prawie 7%.