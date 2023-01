Velma już dostępna na HBO Max. Widzowie miażdżą serial negatywnymi opiniami

W mediach społecznościowych nie brakuje pozytywnych opinii, które zachwalają ostry humor, wciągającą kryminalną historię, wyśmiewanie archetypów postaci, czy ogólny klimat, ale przeważają negatywne oceny, które nie pozostawiają suchej nitki na tej produkcji. Velma krytykowana jest za niemal każdy element, począwszy od kiepsko wyglądającej animacji, poprzez obraźliwe żarty, przez nudne wątki i bohaterów, których nie da się polubić. Wiele osób po obejrzeniu pierwszego odcinka nie zamierza wracać już do kolejnych. Poniżej znajdziecie wybrane negatywne opinie od widzów.

Właśnie obejrzałem #Velma i mam łzy w oczach. Fabuła, motywy, postacie, dynamika, dramat, świat, emocjonalne momenty… wszystko jest zwykłym śmieciem od początku do końca. Jestem w drodze do szpitala, bo to zdecydowanie najgorszy serial, jaki kiedykolwiek widziałem.