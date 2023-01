SkyShowtime nabył prawa do oryginalnych produkcji HBO Max. Premiera platformy coraz bliżej

Tym samym SkyShowtime nabyło 168 odcinków (ponad 150 godzin) zarówno nowych, jak i wcześniej emitowanych oryginalnych produkcji HBO Max. Wśród nich znalazły się takie tytuły, jak Miasto niedźwiedzia (Szwecja), Przybysze (Norwegia), Kamikaze (Dania), Pożądanie (Szwecja) i Informator (Węgry), a także Głodni razem (Czechy), Foodie Love (Hiszpania), Hackerville (Rumunia), Módl się, słuchaj i zabijaj (Szwecja), Sin Novedad (Hiszpania), Prawdziwa gwiazda (Rumunia), Ruxx (Rumunia), Nieświadomi (Czechy), Sukces (Chorwacja), Cała reszta (Hiszpania), Trefny szmal (Rumunia) oraz Witamy na odludziu (Norwegia).

Platforma nabyła również prawa do pokazywania czterech zupełnie nowych seriali, do których produkcja została niedawno zakończona i swoją światową premierę będą miały na SkyShowtime. Poniższe seriale oznaczone będą jako SkyShowtime Originals i są to ID (Finlandia i Szwecja), The Winner (Czechy i Słowacja), drugi sezon Tak czy owak (Hiszpania) oraz Warszawianka (Polska). Co więcej, firma nabyła również ogólnoświatowe prawa do wznowionych seriali, jak również możliwość zamówienia nowych sezonów dla wielu produkcji. Wszystkie te seriale dostępne będą na wyłączność w SkyShowtime od marca 2023 roku.

To przełomowa umowa dla SkyShowtime, zapewniająca nam miejsce w przestrzeni produkcji oryginalnych, znacznie wcześniej niż to było w planach. Jako serwis streamingowy stworzony specjalnie dla Europy, SkyShowtime jest oddany konsumentom na naszych rynkach. Lokalne produkcje są ważną częścią naszej strategii i cieszymy się, że będziemy nowym domem dla seriali czekających na premierę, jak również dla popularnych programów, które spotkały się z uznaniem widzów w krajach nordyckich, Europie Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii - skomentował Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

Lokalne produkcje oryginalne zawsze stanowiły kluczową część naszej oferty. Cieszymy się, że możemy ogłosić ten pierwszy krok w naszej strategii. Jesteśmy wyjątkowo oddani naszym rynkom i nie możemy doczekać się współpracy z lokalnymi scenarzystami i producentami, aby dostarczyć naszym subskrybentom jeszcze więcej znakomitych historii - Jon Farrar, Head of Programming w SkyShowtime.

Więcej szczegółów na temat SkyShowtime Originals:

ID (tytuł roboczy)

Sezony: 1

Odcinki: 6

ID (tytuł roboczy) to fiński serial kryminalny. Historia obraca się wokół fińskiej śledczej ds. oszustw w świecie sztuki, Emmy, która przychodzi pod przykrywką do domu aukcyjnego w Sztokholmie, aby zbadać związek firmy z Blanko, zajmującym się notorycznym praniem pieniędzy. Aby pozostać incognito, Emma wybiera tożsamość żywiołowej i towarzyskiej Anniki, która kocha imprezy, używki i jest przeciwieństwem chłodnej, spokojnej i opanowanej Emmy. Dzięki nowemu wcieleniu, Emma zaczyna otwierać kolejne drzwi do ukrytego świata oszustw w najwyższych kręgach sztuki. Stając się Anniką, musi jednak zmierzyć się ze wspomnieniami z przeszłości, o których starała się dotąd zapomnieć.

Tak czy owak (Por H o Por B)

Sezony: 2

Odcinki: 8

Wyprodukowany w Hiszpanii serial komediowy Tak czy owak powraca z drugim sezonem. Po podróży z Parli do madryckiej dzielnicy Malasaña, Hache (Marta Martín) i Belén (Saida Benzal) wracają w kolejnej odsłonie swoich przygód. Choć dwie przyjaciółki nadal mieszkają w dzielnicy Malasaña, wszystko się zmieniło. Okolica nadal pozostaje szalonym i frywolnym "parkiem rozrywki", ale dziewczyny w końcu się tu odnalazły, pozostając sobą. Zaakceptowały to miejsce i wydaje się, że Malasaña zaakceptowała je w zamian. Hache ma nową pracę, pracuje w salonie paznokci, a Belén chwyta się różnych zajęć, nie porzucając marzenia o zostaniu aktorką. W nowym sezonie powrócą także Itziar Castro, Diego Castillo, Javier Bódalo i Brays Efe.

The Winner (Víťaz)

Sezony: 1

Odcinki: 6

The Winner to czesko-słowacka komedia familijna, która opowiada o Viktorze Hudáku (Ady Hajdu), fikcyjnym premierze małego europejskiego kraju, który kończy karierę w polityce i wraca do codziennego życia. Kiedy jego następca radykalnie odrzuca całą politykę, którą ten budował przez lata, Viktor szybko przekonuje się, że w roli byłego premiera nie ma już żadnej władzy. Chcąc jednak udowodnić, że wciąż jest ważny, próbuje przejąć inicjatywę w domu, gdzie mieszka z żoną i trzema córkami. Po długim czasie spędzonym z dala od nich, i mając raczej blade pojęcie o problemach codziennego życia, teraz musi odnaleźć się w rodzinie, która już dawno przyzwyczaiła się do życia bez niego. Teraz przyjdzie mu skonfrontować się z kobietami znacznie przewyższającymi wszystkich przeciwników politycznych, z którymi przyszło mu się mierzyć w polityce. W serialu występują także Ivana Chýlková i Milan Ondrík.

Warszawianka