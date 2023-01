Ile zapłacimy za platformy streamingowe w 2023 roku? Wszystkie subskrypcje to koszt kilku tysięcy złotych

Obecnie na polskim rynku funkcjonuje dziewięć wiodących platform streamingowych, oferujących bogate biblioteki filmów, seriali i programów, jak również ofertę oryginalnych produkcji, które nie są dostępne w żadnym innym serwisie. Większość z nas posiada dostęp do przynajmniej jednej z platform, która kosztuje nas od około 30 zł do nawet 60 zł na miesiąc. Nie jest to więc duży wydatek, który uszczupla nasze domowe budżety każdego miesiąca. Inaczej sprawa ma się w przypadku, gdy ktoś decyduje się na subskrybcję kilku platform streamingowych jednocześnie. W skali roku może wydać ponad tysiąc złotych, a nawet kilka tysięcy złotych, jeżeli opłaca abonamenty wszystkich dostępnych serwisów.

Cena najdroższego pakietu Netflixa nazwanego Premium to koszt 60 zł na miesiąc. Rocznie daje to 720 zł, choć możemy nieco zaoszczędzić, decydując się na jeden z tańszych pakietów, których roczny koszt wynosi 348 zł w przypadku pakietu Podstawowego oraz 516 zł przy pakiecie Standardowym.

Atrakcyjną ofertę ma HBO Max, którego miesięczny abonament wynosi 29,99 zł, ale platforma oferuje zakup rocznej subskrypcji w cenie 234,99 zł. Jeszcze taniej można nabyć Amazon Prime Video, do którego dostęp ma ponad 200 mln użytkowników na całym świecie. Miesięczna subskrypcja wynosi zaledwie 10,99 zł, ale bardziej opłaca się skorzystać z rocznej oferty, która kosztuje 49 zł.

Do naszego zestawienia musimy wliczyć również Disney+, którego miesięczny abonament wynosi 28,99 zł, ale można także skorzystać z tańszej rocznej oferty, której koszt wynosi 289,90 zł. Nie możemy zapomnieć także o Apple TV+, które kosztuje miesięcznie 34,99 zł (również w pakiecie Apple One, gdzie otrzymujemy również Apple Music, czy Apple Arcade). Rocznie za dostęp do Apple TV+ zapłacimy więc 419,88 zł.

Naszą streamingową bibliotekę możemy wzbogacić także o zakup Viaplay, który miesięcznie kosztuje 34 zł (od marca cena wzrośnie do 55 zł), zaś roczny abonament wynosi 528 zł. Dodatkowo wykupić możemy Playera za 20 zł na 30 dni lub za 159 zł na cały rok, a także Polsat Box Go Premium bez pakietu Sport za 40 zł na miesiąc (pierwszy miesiąc jest w promocyjnej cenie za 30 zł), co daje 480 zł na rok. Warto wspomnieć również o Canal+, do którego dostęp kosztuje 29 zł miesięcznie (bez pakietu Sport), czyli 348 zł rocznie.

Okazuje się więc, że dostęp do wszystkich platform streamingowych w regulowanych cenach (bez darmowych dostępów) to koszt aż 3 288,77 zł na rok. Zapłacimy jeszcze więcej, jeżeli nie zdecydujemy się wybrać rocznych ofert w serwisach, które oferują taki plan, a będziemy opłacać każdy z abonamentów miesięcznie. Wtedy zapłacimy więcej o aż 418,75 zł w skali roku (łącznie 3 707,52 zł).

Oczywiście nikt nie zmusza nas do posiadania subskrypcji wszystkich platform streamingowych. Dodatkowo przy niektórych, jak w przypadku Netflixa, możemy trochę zaoszczędzić, wybierając jeden z tańszych pakietów, które jednak wiążą się z pewnymi znaczącymi ograniczeniami.

Powstaje więc pytanie, czy w 2023 roku będzie jeszcze drożej? Viaplay jeszcze w zeszłym roku zapowiedziało, że od 1 marca cena miesięcznego abonamentu wzrośnie do 55 zł. Nie wiadomo, czy pozostałe serwisy zdecydują się w tym roku na podwyżkę, ale wraz z pojawieniem się pakietu z reklamami na Disney+ w naszym kraju, będziemy musieli spodziewać się podwyżki cen za standardowy abonament. Także po połączeniu HBO Max i Playera w 2024 roku, cena miesięcznego dostępu do wspólnej platformy prawdopodobnie wzrośnie.

Na horyzoncie jest również premiera kolejnej oczekiwanej platformy streamingowej, czyli SkyShowtime, w której znajdzie się bogata oferta filmów i seriali od Universal Pictures, Paramount Pictures, Sky, Showtime, Paramount+, czy Peacock. Szczegóły dotyczące daty premiery i ceny abonamentu w Polsce nie są jeszcze znane.

Ceny subskrypcji platform streamingowych w 2023 roku:

Netflix