HBO chce naprawić największy błąd Gry o tron. Trwają prace nad kontynuacją z postacią z oryginalnego serialu

Stacja może częściowo wynagrodzić fanom nieudany finał Gry o tron.

HBO poważnie rozważa pierwszą pełnoprawną kontynuację Gry o tron, który domknęłaby wątki pozostawione po kontrowersyjnym finale ósmego sezonu. Choć serial na trwałe zapisał się w historii telewizji, jego zakończenie do dziś dzieli fanów. Teraz wygląda na to, że stacja znalazła sposób, by wrócić do tej historii bez potrzeby kręcenia finału od nowa. Gra o tron – HBO pracuje nad kontynuacją głównego serialu Uniwersum Gry o tron od kilku lat rozwija się głównie przez prequele. Ród smoka okazał się dużym sukcesem, a nadchodzący Rycerz Siedmiu Królestw zebrał pozytywne opinie od recenzentów, mogąc pochwalić się 87% na Rotten Tomatoes.

Po emisji finału ósmego sezonu część widzów domagała się nowego zakończenia lub nawet całego ostatniego sezonu. Taki scenariusz nigdy nie wchodził w grę, ale za kulisami pojawiały się pomysły na kontynuację, która mogłaby złagodzić odbiór finału. Jednym z nich był serial skupiony na losach Jona Snowa, współtworzony przez Kit Harington, jednak projekt ostatecznie trafił do szuflady. Jak ujawnił The Hollywood Reporter, HBO wróciło do idei sequela, choć w zmienionej formie. Nad nową wersją pracuje Quoc Dang Tran, znany z serialu Krople Boga od Apple TV. Najważniejsza zmiana dotyczy głównej bohaterki. Zamiast Jona Snowa centralną postacią byłaby Arya Stark, ponownie grana przez Maisie Williams. Wcześniej planowany serial o Jonie Snowie miał pokazywać go jako złamanego człowieka żyjącego w samotności po wydarzeniach z finału. Koncepcja została uznana za zbyt przygnębiającą i HBO z niej zrezygnowało. Sam Harington dał też jasno do zrozumienia, że nie zamierza wracać do tej roli.

Nowy pomysł stawia na zupełnie inny ton. Akcja miałaby przenieść się poza Westeros, na kontynent Essos, a widzowie śledziliby dalsze losy Aryi, która w finale Gry o tron wyruszyła w podróż, by odkryć, co znajduje się na zachód od znanego świata. To jeden z nielicznych wątków, które zakończono w sposób otwarty i który aż prosi się o rozwinięcie. Teoretycznie taka wyprawa mogłaby doprowadzić bohaterkę aż do wschodnich rubieży Essos. Kontynuacja mogłaby więc połączyć historię odkrywania nieznanych lądów z dojrzalszym portretem Aryi jako niezależnej poszukiwaczki przygód. Z czasem bohaterka mogłaby wrócić do domu i ponownie spotkać się z Jonem, Sansą czy Branem, nadając ich losom nowy kontekst. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju i żaden z aktorów nie jest jeszcze oficjalnie związany z produkcją. Nie wiadomo nawet, czy Maisie Williams będzie zainteresowana powrotem do roli Aryi. HBO podchodzi do tematu ostrożnie, zdając sobie sprawę z oczekiwań fanów i ciężaru, jaki niesie ze sobą kontynuacja tak kultowego serialu. Jesteśmy bardzo zainteresowani i podekscytowani perspektywą sequela, ale jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wysoko zawieszona jest poprzeczka wykonania. Jeśli pomysł z Aryą dojdzie do skutku, może to być dla HBO szansa na pogodzenie fanów z finałem Gry o tron, nie przez jego poprawianie, lecz przez dopisanie nowego, sensownego rozdziału do historii, która wciąż ma ogromny potencjał. Rycerz Siedmiu Królestw – recenzja serialu. Głupi jak żołdak, przebiegły jak król

