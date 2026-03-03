God of War z kolejnymi gwiazdami. To oni wcielą się w znane postacie z gier

Ujawniono nazwiska kolejnych aktorów do serialowego God of Wara.

Po publikacji pierwszego oficjalnego zdjęcia z serialowego God of Wara, które zostało wyśmiane przez wielu fanów gry od Sony Snata Monica, Amazon ogłosił cztery nowe nazwiska, które dołączą do obsady widowiska opartego na hitach PlayStation. Produkcja wchodzi w kolejny etap realizacji, a twórcy stopniowo odkrywają karty dotyczące nordyckiej części tej historii. God of War – nowi aktorzy w obsadzie serialu Amazona W serialu zobaczymy Louisa Cunninghama w roli Modiego oraz Bena Chapple’a jako Magniego. Do obsady dołączają także Evelyn Miller jako Gna i Island Austin, która wcieli się w Thrud. Cunningham i Austin otrzymali status stałych członków obsady, natomiast Chapple i Miller pojawią się w rolach powracających.

Nowi bohaterowie to postacie silnie związane z rodziną Thora i Odyna. Modi przedstawiany jest jako syn Sif i Thora o łagodnym usposobieniu i niezwykle dociekliwym umyśle, który potrafi całkowicie zatracić się w zagadkach oraz intelektualnych wyzwaniach. Magni, jego starszy brat, to charyzmatyczny łowca i pewny siebie wojownik, który mimo pozorów beztroskiego życia zaczyna poszukiwać głębszego sensu swojej egzystencji. Gna pełni funkcję dowódczyni walkirii i pozostaje bezgranicznie oddana Odynowi, co czyni ją jedną z najciekawszych postaci w tej opowieści. Thrud, najmłodsza z rodzeństwa, wyróżnia się ciekawością świata i naturalną potrzebą zdobywania wiedzy, a jej relacja z Odynem ma odegrać istotną rolę w rozwoju fabuły. Foto: Variety/Patch Studio; Marnya Rothe Photography; YellowBelly; Deidhra Fahey

Nowe twarze dołączają do wcześniej ogłoszonej obsady. W Kratosa wcieli się Ryan Hurst, natomiast młodego Atreusa zagra Callum Vinson. W produkcji pojawią się również Max Parker jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin w roli Odyna, Alastair Duncan jako Mimir, Danny Woodburn i Jeff Gulka jako Brok i Sindri, a także Ed Skrein jako Baldur. Fabuła serialu ma czerpać z dwóch ostatnich odsłon serii, które przeniosły akcję do świata mitologii nordyckiej. Historia skupi się na relacji Kratosa i jego syna Atreusa, którzy wyruszają w podróż, aby spełnić ostatnią wolę Faye. W trakcie wyprawy ojciec próbuje nauczyć syna odpowiedzialności i panowania nad boską naturą, podczas gdy Atreus stara się pomóc Kratosowi odnaleźć w sobie bardziej ludzką stronę. Amazon zamówił już dwa sezony serialu, co pokazuje skalę ambicji projektu. Za scenariusz i funkcję showrunnera odpowiada Ronald D. Moore. Reżyserią pierwszych odcinków zajmie się Frederick E.O. Toye. Produkcja powstaje we współpracy Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios przy udziale PlayStation Productions.

