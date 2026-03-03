Po 32 latach wciąż czekamy na powrót tego serialu. Zapomniane science fiction zasługuje na remake

Serial wciąż nie doczekał się żadnego wznowienia.

W latach dziewięćdziesiątych telewizja nie stroniła od ambitnych produkcji science ficion, ale nie wszystkie projekty miały szczęście przebić się do mainstreamu. Jednym z najbardziej niedocenionych przykładów pozostaje TekWar, produkcja oparta na powieściach sygnowanych przez William Shatner. Choć nazwisko kojarzone głównie z rolą kapitana Kirka w Star Trek mogło sugerować kolejny hit, serial z 1994 roku szybko zniknął z anteny, pozostawiając po sobie status kultowej ciekawostki. TekWar – zapomniana perełka science fiction, która nigdy nie wróciła z nową odsłoną Akcja serialu rozgrywa się w 2044 roku. Głównym bohaterem jest Jake Cardigan, były policjant i skazaniec, który po wyjściu z więzienia zaczyna ścigać handlarzy tytułowym Tekiem. To niebezpieczny narkotyk w formie wirtualnej rzeczywistości, uzależniający użytkowników i pozwalający im uciec od szarej codzienności. W Jake’a wcielił się Greg Evigan, natomiast Shatner pojawił się na ekranie jako Walter Bascom.

Choć serial doczekał się kilku filmów telewizyjnych wprowadzających do historii oraz całej serii książek, powstał zaledwie jeden sezon. Dla wielu widzów była to decyzja trudna do zrozumienia, zwłaszcza że tematyka technologicznego uzależnienia i cyfrowej ucieczki od rzeczywistości brzmi dziś bardziej aktualnie niż kiedykolwiek. W połowie lat dziewięćdziesiątych widzowie dopiero oswajali się z internetem, a wizja wszechobecnych wideorozmów czy immersyjnej wirtualnej rzeczywistości wydawała się czystą fantastyką. Dziś, w erze mediów społecznościowych i cyfrowych światów, pomysły z TekWar brzmią zaskakująco proroczo. Serial balansował na granicy cyberpunku i bardziej sterylnej odmiany futurystycznej estetyki, oferując wizję świata, który nie był wyłącznie mroczną dystopią, lecz miejscem funkcjonującym w cieniu technologicznych pokus.

Porównania do The Matrix czy Johnny Mnemonic nasuwają się same, podobnie jak skojarzenia z klimatem gry Cyberpunk 2077. Różnica polega na tym, że TekWar pojawił się zanim cyberpunk został rozwinięty w popkulturze, szczególnie w filmach i serialach. Ograniczony budżet i ówczesne możliwości efektów specjalnych nie pozwoliły w pełni rozwinąć skrzydeł, które dziś mogłyby rozwinąć się bez większych barier technologicznych. Obecna popularność science fiction pokazuje, że widzowie są gotowi na ambitne historie o przyszłości, w której technologia wchodzi w konflikt z ludzką naturą. TekWar ma solidne fundamenty fabularne, wyraziste postacie i świat, który można rozbudować o wielosezonową narrację. Nowoczesne efekty specjalne mogłyby nadać mu bardziej surowy charakter, pogłębić immersję i wydobyć potencjał drzemiący w pierwowzorze. Co ważne, historia o uzależnieniu od wirtualnych doznań i ucieczce w cyfrowe iluzje oddziałuje dziś bardziej niż trzy dekady temu. W czasach, gdy technologia realnie konkuruje o naszą uwagę i czas, opowieść o świecie, w którym stała się ona narkotykiem, może trafić do nowego pokolenia odbiorców.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.