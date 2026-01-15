Rycerz Siedmiu Królestw – recenzja serialu. Głupi jak żołdak, przebiegły jak król

Tuż po zakończeniu Gry o tron HBO miało ambitne plany, aby rozwijać dalej tę serię w kolejnych serialowych, ale również filmowych spin-offach, prequelach i kontynuacjach. Niestety od tamtego momentu doczekaliśmy się jedynie dwóch sezonów Rodu smoka, a inne projekty albo zostały skasowane w trakcie realizacji, albo też nigdy nie wyszły poza fazę koncepcyjną. Przez te wszystkie lata plany na rozwój uniwersum Gry o tron się zmieniały, czego najnowszym dowodem jest Rycerz Siedmiu Królestw, czyli pierwszy z seriali, który ma rozpocząć nową ofensywę w świecie Westeros. Przed twórcami ekranizacji twórczości George’a R.R. Martina stanęło trudne zadanie, aby choć trochę zmazać plamę na honorze serii pozostawioną przez drugi sezon Rodu smoka i na nowo przywrócić wiarę w fanów uniwersum, że świat Martina ma jeszcze wiele do zaoferowania. Na szczęście ta sztuka się udała.

Akcja serialu rozgrywa się na około sto lad przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu, w czasach względnego pokoju po krwawych rebeliach i wyginięciu smoków. Targaryenowie nadal zasiadają na Żelaznym Tronie, ale ich potęga wyraźnie gaśnie, nie tylko ze względu na brak swoich gadzich towarzyszy, ale również coraz bardziej dochodzące do głosu inne szlacheckie rody. W tym pozornie spokojnych czasach swoje miejsce na ziemi próbuje znaleźć Ser Duncan Wysoki (Peter Claffey), nisko urodzony rycerz, który po śmierci swojego mentora wyrusza w podróż, podejmując się różnych zadań. Ten prawdziwy wielkolud o wielkim sercu, ale małym mózgu, postanawia wziąć udział w turnieju w Ashford, organizowanym przez samego króla. Jego zamiarem jest znalezienie nowego pana, któremu będzie mógł służyć. Nieoczekiwanie na swej drodze poznaje Jajka (Dexter Sol Ansell), małego, łysego chłopca o bystrym umyśle, któremu buzia się nie zamyka. Jajo postanawia wykorzystać swój ponadprzeciętny intelekt, aby przekonać Dunka, do zostania jego giermkiem.

Główną siłą Rycerza Siedmiu Królestw staje się relacja Dunka i Jajka, która wykracza poza zwykły schemat mistrzowsko-uczniowskiej, czy nawet kumpelskiej relacji. W tym przypadku to Jajko jest tym mądrzejszym, bardziej obytym w świecie, stanowiącym głos rozsądku dla Dunka, który oprócz góry mięśni i niezłych umiejętności fechtunku, posiada również spore pokłady empatii i szlachetności. Na pozór może przypominać relację Din Djarina i Groku z The Mandalorianina, czy innych podobnych produkcji bazujących na tym samym schemacie, ale koniec końców w prequelu Gry o tron jest więcej psychologicznych meandrów i zrywania z etykietkami. Ich wzajemne rozmowy są pełne humoru, czasami nawet bardziej ostrego, ale nigdy nie popadającego w cynizm, czy sarkazm. Twórcom serialu perfekcyjnie udało się przenieść głęboką więź bohaterów z literackiego pierwowzoru, nadając całości miłą odskocznię od wiecznych knowań, intryg i krwawych, brutalnych porachunków znanych z dwóch poprzednich seriali z uniwersum.

Tym samym Rycerz Siedmiu Królestw swoim tonem wyróżnia się na tle Gry o tron oraz Rodu smoka i zamiast ponurej historii o rządzy władzy otrzymujemy opowieść o wiele bardziej przyziemną, ciepłą i zwyczajnie „ludzką”. Nie oznacza to jednak, że Westeros zmienił się w krainę mlekiem i miodem płynącą, bo to nadal ten sam brutalny, okrutny, pełen przemocy i arogancji świat, w którym zwycięża ten, kto jest silniejszy, choć niekoniecznie zawsze pod względem fizycznym. Największa różnic wynika jednak z perspektywy i nie śledzimy już losów królów, czy samozwańczych pretendentów do Żelaznego tronu, ale prostodusznego człowieka, któremu nie w głowie korona, a jego celem jest dochowanie złożonej przysięgi zgodnie z rycerskim kodeksem.

Powrót króla

Chociaż serial konsekwentnie zrywa z mitem rycerskiego patosu, zachowując szlachetność głównego bohatera, to przez wszystkie sześć odcinków opowiada nie tyle o rycerskiej cnocie, co próbie zachowania w sobie ludzkiej cząstki, aby pozostać zwyczajnie dobrym człowiekiem. W takim świecie to najtrudniejsza postać, jaką można przyjąć i potrzeba wiele siły, aby kierować się jej zasadami. Twórcy konsekwentnie chcą przekazać, że w okrutnym Westeros nawet jeden uczciwy rycerz może wiele zmienić i mieć wpływ na wysoko urodzonych. Tym samym Rycerz Siedmiu Królestw nie próbuje przebić poprzednich seriali, ale wytyczyć zupełnie nową, własną ścieżkę, nie epatując szokiem, czy zachwycając rozmachem, ale kładąc nacisk na zupełnie inne atutu, które serial często i chętnie eksponuje.